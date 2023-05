À l’écoute de la Résidence St-Joseph

Le député Yves Montigny ainsi que la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, souhaitent trouver des solutions pour aider la Résidence St-Joseph.

Après la crainte de la fermeture vient le temps des solutions pour la Résidence St-Joseph de Pointe-aux-Outardes.

Des représentants de l’établissement ont rencontré en privé le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ainsi que la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, mardi.

Les discussions ont certes permis d’apporter des précisions sur la situation financière de l’organisme, mais pour l’instant aucune solution n’est annoncée pour la fin 2023.

« Il n’en est pas sorti grand-chose, mais je suis satisfaite, car au moins tout le monde sait ce qu’il se passe », concède Nancy Lévesque, coordinatrice de la Résidence St-Joseph.

Mieux faire connaître

La rencontre a permis de souligner le caractère essentiel de la mission de l’établissement. Elle a notamment rappelé que l’établissement vient en aide à toute personne en situation de précarité, de tout âge, et s’adresse à la population en général.

La résidence apporte également son soutien avec de la préparation à l’emploi. Sa survie reste donc primordiale pour la Côte-Nord et plus particulièrement la Manicouagan.

Louka Tremblay, intervenant dans la résidence, conclut finalement : « On a des réponses et on voit une volonté, mais l’avenir de la résidence demeure toujours incertain ».