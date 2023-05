Chanson, théâtre et humour à venir au Centre des arts de Baie-Comeau

(JG) Pour terminer le mois de mai et débuter celui de juin, le Centre des arts de Baie-Comeau recevra trois spectacles de trois disciplines différentes.

Le 26 mai, dès 20 h à l’Espace Alcoa en formule debout, l’autrice-compositrice-interprète Sarahmée viendra présenter sur scène son plus récent album Poupée russe. Pour ce troisième album, elle avait envie de partager quelque chose d’encore plus personnel, de se dévoiler de plus en plus à travers les différentes chansons à la façon d’une poupée russe.

Non seulement ce spectacle promet d’être fort en énergie, mais il plongera le public encore plus loin au cœur de l’univers unique et inspiré de l’afrobeat, du trap et de la pop de Sarahmée.

Théâtre

Adapté au Québec par Rébecca Derapse et interprété par Sophie Cadieux, Féministe pour homme est un solo de théâtre humoristique et quelque peu provocateur qui dissèque sans complexe des sujets sensibles comme la famille, la carrière et la sexualité. Ce spectacle prendra place sur la scène du Centre des arts le lundi 29 mai à 20 h.

Humour

C’est le samedi 3 juin à 20 h que l’humoriste Philippe Laprise rendra visite à son public baie-comois avec son quatrième spectacle en carrière : Pourquoi pas. Un événement significatif et inusité dans la vie de Philippe a été une véritable bougie d’allumage pour la création de ce nouveau spectacle.

En effet, l’humoriste a vécu, en 2020, non seulement la fermeture des salles de spectacles comme tous ses collègues, mais a découvert une masse suspecte à sa poitrine. C’est donc ces événements qui l’ont fait essayer une multitude de nouvelles expériences qu’il raconte avec l’humour et les mimiques qu’on lui connaît bien.