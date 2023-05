Entretien ménager : Proaxion décroche un gros contrat chez Alcoa

Proaxion prend de l’expansion à Baie-Comeau. Après avoir décroché le contrat d’entretien ménager d’Hydro-Québec en 2022, voilà que l’entreprise fera son entrée à l’aluminerie Alcoa le 27 mai.

Benjamin Salgado, propriétaire des franchises Proaxion Côte-Nord et Proaxion Laval, jubile. « C’est une belle expansion depuis un an. Très, très très fier de ça », souligne-t-il.

En plus de permettre à l’entreprise, fondée voilà un peu plus de trois ans, de déployer ses ailes davantage, l’obtention du dernier contrat ramène aussi le jeune homme d’affaires de 23 ans dans sa ville natale, Baie-Comeau.

Celui qui habitait Laval depuis quelques années, tout en effectuant des allers-retours vers la Côte-Nord chaque semaine ou aux deux semaines, assure revenir « avec beaucoup d’enthousiasme ».

Effectifs doublés

« On avait déjà une trentaine d’employés ici, dans la région, avec le contrat d’Hydro-Québec et les autres, puis Alcoa a fait en sorte qu’on a pratiquement doublé les effectifs. Belle croissance dans la dernière année », poursuit Benjamin Salgado.

L’entretien ménager à l’aluminerie est sous la responsabilité de la firme Clean international depuis 16 ans. Le propriétaire de Proaxion compte évidemment que les employés demeurent en place.

« C’est certain que nous, on leur a mentionné notre intérêt à les avoir avec nous. Ce que je vais regarder beaucoup, c’est l’attitude des employés et à date, tout le monde a une super belle attitude et nous accueille à bras ouverts », fait-il remarquer.

L’entreprise est présentement à la recherche d’un bâtiment commercial pour faire face à sa croissance. « Voilà 10 mois, la bâtisse dont on faisait la location était trop grande, maintenant, elle est trop petite. On cherche pratiquement à tripler, voire quadrupler la superficie. »

Implication régionale

L’entrepreneur a bien l’intention de redonner au suivant dans sa communauté.

Déjà un premier pas est franchi. Proaxion devient le commanditaire principal d’Olivier Dancause, ce jeune athlète de crossfit au grand talent, pour les trois prochaines années.

L’entreprise commanditera l’entièreté de ses entraînements afin de lui permettre d’atteindre « des sommets encore plus grands malgré tout ce qu’il a accompli en si peu de temps ».

À partir de sa douzaine de bureaux à l’échelle canadienne, Proaxion, qui a été créée à Trois-Rivières, est très présente dans le sport.