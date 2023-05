Le CISSS garde ses cliniques de vaccination de masse

Bien que l’Organisation mondiale de la santé ait levé l’urgence sanitaire liée à la COVID au début de mai et que la pandémie soit derrière nous, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord maintient ses cliniques de vaccination de masse.

« Dans l’ensemble des secteurs, nous poursuivons l’offre vaccinale pour la COVID-19 pour tous les citoyens de façon hebdomadaire », souligne Pascal Paradis, porte-parole du CISSS, avant d’ajouter que les cliniques sont en activité une demi-journée par semaine.

Depuis le début du mois de mai, une nouvelle offre de vaccination y est d’ailleurs offerte, celle pour le zona. Le vaccin est gratuit pour les clientèles cibles, soit les personnes âgées de 80 ans et plus et celles de 18 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli.

À l’entrée du centre Laflèche du côté du Buffet Ho King, des affiches sont en place pour renseigner les gens.

Le vaccin contre le zona est tout de même accessible aux gens de 50 à 79 ans, mais moyennant des frais.

M. Paradis indique aussi que les cliniques de dépistage de la COVID-19 continuent aussi leurs activités pour les clientèles à risque, mais avec une offre réduite selon la demande.

Cliniques de vaccination

Centre Laflèche, Baie-Comeau

Carrefour La Baie, Sept-Îles

Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier

Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie (Havre-Saint-Pierre)

Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord (Blanc-Sablon)

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont