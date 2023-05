Le Bike Show ouvre la saison des festivals

Les amateurs de moto et de rock se donnent encore une fois rendez-vous lors de la fin de semaine de la fête du Canada à Chute-aux-Outardes pour l’incontournable Bike Show.

C’est du 29 juin au 1er juillet que l’événement unique en son genre lancera en grand la saison des festivals dans la Manicouagan, au parc All Been en plein cœur du village de Chute-aux-Outardes.

Pour sa 23e année de création, l’organisateur du Bike Show, Ken Desbiens, est plus motivé que jamais d’inviter les gens de partout au Québec, et même au-delà de la frontière.

De la visite du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario est attendue à Chute-aux-Outardes pour le Bike Show qui, selon l’organisateur, attire les motocyclistes, mais aussi les gens qui n’ont pas de moto, mais qui veulent profiter de ce spectacle grandiose.

Du rock et de la boucane

M. Desbiens promet plus de 1 M$ de motos modifiées et d’exposition en plus de la musique rock tout au long de la fin de semaine.

« Nous ce qu’on fait, c’est du rock. On a donc un volet musical axé là-dessus et bien entendu, c’est un événement de motocyclistes, c’est un show de bicycles, donc il y a de la boucane », s’exclame l’organisateur.

En plus des jeux, comme le rodéo mécanique, il y aura des démonstrations de stunts, les gagnants au concours national de Toronto, ainsi que le traditionnel slow race.

« Il va y avoir les stunters qui vont divertir la foule, ils vont faire bien de la boucane », assure Ken Desbiens.

Les amateurs de musique seront aussi servis tout au long du festival avec des groupes hommages à Billy Talent, Green Day, Avenged Sevenfold et le seul et l’unique Bob Bissonnette. Les groupes The Evil Dead, Groovy Station, Rockin’ Blues Trio et Undercover Legends of Rock s’insèrent aussi dans la programmation.

« Le Bike Show, c’est un événement où on peut lâcher notre fou », lance M. Desbiens.

Promotion de la région

« Le Bike Show attire énormément de gens de l’extérieur. Donc, les retombées économiques sont excellentes pour la municipalité », affirme celui qui est à la tête de l’événement, précisant que celles-ci ne s’arrêtent pas qu’à Chute-aux-Outardes.

« On est en train de remplir tous les hôtels de Baie-Comeau », fait-il valoir.

Le passionné de moto s’est d’ailleurs déplacé au Salon de moto de Montréal, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord, ainsi qu’aux journées portes ouvertes RPM Harley-Davidson, à Jonquière et Rimouski. « Notre kiosque a connu un franc succès », soutient-il.

Beau, bon, pas cher

« Beau, bon, pas cher » : ce sont les mots utilisés par Ken Desbiens pour résumer le Bike Show. Ce dernier désire rester une attraction abordable en région. « On veut que ce soit accessible à tous les portefeuilles », mentionne-t-il.

Un système de navette sera ajouté cette année. Le trajet reste à déterminer, mais il parcourra l’ensemble du territoire entre le secteur Marquette et le site du Bike Show.

Il est donc maintenant le temps de se procurer un passeport pour l’événement au coût de 30 $ pour la fin de semaine. Les informations se trouvent sur la page Facebook Chute-aux-Outardes Bike Show.

Jusqu’au 1er juin, les gens qui achètent le forfait sont éligibles à un tirage qui se fera sur place, au festival, et courent la chance de gagner 500 $ en argent.