Une soirée Vins et fromages payante pour La Vallée des Roseaux

Marie-Ève Plante et Dany Belzile, respectivement directrice et président de La Vallée des Roseaux, Maxime et Yvan Lajoie, coprésidents d’honneur de la campagne de financement, ainsi que Julie Pichette, associée de M. Belzile à la pharmacie Jean Coutu, et Bruno Savard, président du comité organisateur de l’activité-bénéfice, étaient tout sourire jeudi soir en raison des 91 500 $ amassés.