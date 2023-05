Un dynamitage laisse des citoyens sous le choc

Un dynamitage à la Carrière Jean Fournier inc. a été ressenti avec intensité et inquiétude par des citoyens du quartier Saint-Georges récemment, même si du côté de l’entreprise, on assure qu’il n’avait rien d’inhabituel.

Deux résidents ont tout de même contacté l’entreprise à la suite du sautage du mardi 23 mai à 16 h, reconnaît Grégory Perron, ingénieur aux opérations chez Jean Fournier inc., en notant qu’à chaque dynamitage, entre zéro et cinq appels sont reçus.

Une personne a aussi exprimé son malaise au journal Le Manic en parlant de la vaisselle qui a bougé dans les armoires et des occupants de sa résidence en état de choc.

« C’était épouvantable. Ça nous laisse sur une mauvaise impression après, on se demande ce qui s’est passé. De petits blasts, ça ne nous dérange pas », a-t-elle partagé, tout en notant qu’il s’agissait du premier dynamitage intense de 2023.

Sous le seuil

Or, selon les résultats des sismographes installés sur le quartier, les vibrations engendrées par le sautage en question ont été « considérablement sous les seuils exigés par les normes en vigueur ».

Faut-il rappeler que la carrière est située sur la route Maritime, littéralement au pied de certaines rues au sud du quartier Saint-Georges, comme Bouchette et de Ramezay.

« On comprend que les dynamitages causent des désagréments à certains résidents à Saint-Georges, on est bien conscient de ça », poursuit M. Perron.

C’est pourquoi, dit-il, un système d’infolettre a été instauré depuis plusieurs années afin d’aviser les abonnés de l’imminence d’un dynamitage.

L’entreprise a aussi modifié la direction de l’exploitation de la carrière pour s’éloigner du quartier afin justement de minimiser les désagréments pour les citoyens.

« On essaie toujours d’optimiser les dates et les heures de dynamitage en fonction de la météo et des heures de travail des gens », ajoute le porte-parole. Les méthodes de sautage sont également maximisées pour diminuer le plus possible les vibrations et du coup les perceptions et les sensations des gens.

La fréquence des dynamitages à la carrière de la route Maritime varie selon les demandes et les années. Il y a même certaines années où il y en a aucun.