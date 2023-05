Un beau succès pour la Marche SP à Baie-Comeau

Il y avait toute une ambiance dimanche avant-midi, au parc des Pionniers à Baie-Comeau, à l’occasion de la Marche SP au bénéfice de SP Canada Côte-Nord. L’organisation peut se dire mission accomplie avec une récolte qui atteindra facilement l’objectif de 15 000 $ une fois les calculs officiels réalisés.

Pas moins de 80 marcheurs et une douzaine de bénévoles ont pris le départ de la marche peu après 11 h, sous un soleil de plomb et un vent qui a mis à rude épreuve le chapiteau, entre autres choses.

Élaine Drolet, co-organisatrice de la marche en compagnie de son conjoint, Alain Chouinard, s’est montrée on ne peut plus satisfaite du déroulement de l’événement. « Beaucoup de jeunes familles étaient présentes cette année », s’est réjouie celle dont la fille vit avec la sclérose en plaques.

Isabelle Céré, Maulde Drouin Miller, Élaine Drolet et Kate Porter ont toutes eu leur mot à dire dans le succès de la Marche SP 2023.

Maulde Drouin Miller, présidente d’honneur de l’édition 2023 de l’événement, a raconté avec émotion la raison qui l’a poussée à s’impliquer, en l’occurrence la maman du meilleur ami de son fils qui est atteinte par la maladie.

La présidente du conseil d’administration SP Canada Côte-Nord, Annabelle Céré, était sur place pour encourager les gens. « On change de nom, mais on garde encore une vision d’un monde SP », a-t-elle indiqué en s’adressant aux participants.

Isabelle Céré, présidente de SP Canada Côte-Nord, nouveau nom de la Société canadienne de sclérose en plaques, région Côte-Nord, pose en compagnie de la mascotte de l’organisme et de deux de ses quatre garçons. Dans les faits, l’un de ses enfants se trouve sous le costume de la mascotte.

Aux personnes vivant avec la sclérose en plaques tout comme elle, la dame a eu ces paroles encourageantes : « Moi, le message que je veux vous passer aujourd’hui, c’est de rester ouvert à toutes le nouvelles opportunités qui s’offrent devant nous, parce qu’on doit réapprendre à se définir, à savoir qui on est. Eh puis, ça, ça se fait à travers de nouvelles découvertes. »

Mme Céré a poursuivi en invitant les personnes atteintes à faire confiance en la vie. « Je sais que c’est pas facile, mais c’est une journée à la fois. Puis, on m’a dit un jour que chaque journée est un cadeau. C’est ce que je me dis à tous les matins quand je me lève », a conclu la maman de quatre enfants.

Journée SP

Fait à noter, une journée consacrée à la sclérose en plaques aura lieu le samedi 3 juin à Baie-Comeau. Ouverte à toute la population, elle se déclinera par des conférences, notamment sur le stress, et des partages, entre autres celui d’un homme atteint par la maladie qui se déplace en fauteuil roulant, mais qui accumule les petites victoires au quotidien.

Les gens intéressés doivent s’inscrire sur le site Internet de SP Canada Côte-Nord ou auprès de Kate Porter, directrice générale de l’organisme. « Plus on va être une belle gang, plus ça va être trippant. On a plein de choses à apprendre et plein de choses à partager », a assuré Annabelle Céré.

La journée se déroulera au local des Chevaliers de Colomb du conseil 3094, avenue Roméo-Vézina. L’automne prochain, un événement similaire aura lieu à Sept-Îles.