Fermeture du pont Touzel : un pont aérien sera mis en place

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a fait le point en entrevue au sortir d’une rencontre avec divers intervenants des ministères du Transport et de la Sécurité publique, son bureau de comté et des élus locaux. La priorité en lien avec la fermeture du pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre est que les gens ne manquent de rien.

Un pont aérien sera mis en place dès le mercredi 31 mai pour les priorités en matière d’urgence et de santé, mais aussi pour l’approvisionnement (nourriture, denrées et médicaments) et le rapatriement de gens qui doivent retourner vers l’est ou l’ouest.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable indique de son côté que des discussions sont en cours avec la Société des traversiers du Québec pour effectuer une liaison par bateau rapidement.

« On veut s’assurer que personne ne manque de rien », assure la députée.

Les différentes équipes sont à mettre en place les modalités pour que les personnes concernées puissent les rejoindre. Elles pourront aussi se référer au https://www.facebook.com/KateriChampagneJourdainCAQ.

Pour ce qui est de l’état du pont et de la fissure qui a été aperçue lors d’une inspection ce matin, les résultats de l’analyse seront connus dans les 48 à 72 prochaines heures.

Le MTQ a amorcé des analyses de la capacité portante du pont qui devraient être complétées d’ici 48 heures. Ces analyses permettront de déterminer par la suite les interventions à préconiser sur la structure afin de rétablir un accès minimal aux communautés.

« On saura alors quel sera le délai pour la réparation », avance de son côté Mme Kateri Champagne Jourdain.

Elle invite tous les gens à la prudence et que personne ne circule sur le pont, même à pied ou en vélo.

La députée comprend la préoccupation des gens face au seul lien routier de la Côte-Nord, la route 138. Les différents ministères sont à mettre des solutions en place.

Par ailleurs, après discussion avec les villes de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Port-Cartier, des services d’hébergement d’urgence seront mis en place pour les gens qui ne peuvent retourner chez eux. Les différentes coordonnées seront publiées via la page Facebook de la députée et celle du www.facebook.com/urgencequebec.

Kateri Champagne Jourdain a également mentionné que la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, s’est montrée rassurante en ce qui a trait à la disponibilité des médicaments et pour les traitements à l’hôpital de Havre-Saint-Pierre.