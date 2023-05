Denis Villeneuve et France Poirier ont décroché la deuxième place au Championnat provincial Marcel-Lemieux de pickleball, disputé récemment à Trois-Rivières. Photo courtoisie

Pickleball : France Poirier et Denis Villeneuve ramènent l’argent du championnat provincial

France Poirier et Denis Villeneuve sont revenus du Championnat provincial Marcel-Lemieux avec la médaille d’argent au cou. Organisé par la Fédération québécoise de pickleball, l’événement sportif a été disputé les 20 et 21 mai.

Inscrit chez les 60 ans et plus dans le double mixte, le couple de Baie-Comeau en était à son quatrième tournoi provincial, mais c’est la première fois qu’il montait sur le podium. Les deux médaillés jouent au pickleball depuis quatre ans.

Huit équipes faisaient partie de la même catégorie, dont celle de Claire Gagné et Dominique Charette, également de Baie-Comeau. « On a même dû les affronter. Malheureusement pour eux, on a gagné », rigole Mme Poirier, une grande amie de Claire Gagné.

Un troisième couple de Baie-Comeau est passé à un cheveu de participer au même tournoi, mais s’est ravisé.

Fait à noter, le championnat provincial porte désormais le nom du défunt président de la fédération, décédé à l’automne 2021. On doit à Marcel Lemieux l’introduction et l’organisation du pickleball au Québec.

Un sport populaire

Décidément, le pickleball est populaire à Baie-Comeau et il devrait l’être encore plus avec les deux nouvelles surfaces de jeu aménagées en 2022 et qui seront bientôt accessibles tout près du Centre des arts.

Selon le président de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau, Yves Cyr, il ne reste que les lignes à peinturer sur les terrains pour que la Ville de Baie-Comeau procède à leur inauguration.

Des séances d’initiation à la pratique de l’activité seront offertes cet été.