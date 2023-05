Traité Petapan : l’opposition presse François Legault d’agir

Les Chefs Martin Dufour, Gilbert Dominique et Réal Tettaut, accompagnés des élu.e.s des Conseils des trois Premières Nations ainsi que d’André Albert Morin, du Parti libéral du Québec, de Pascal Bérubé, du Parti Québécois et de Manon Massé, de Québec solidaire. Photo courtoisie

Des représentants du Parti libéral, du Parti québécois ainsi que de Québec solidaire ont pris la parole mardi après-midi, afin d’implorer le gouvernement Legault de retourner à la table des négociations dans le dossier du Traité Petapan.

« On a l’impression que le gouvernement les [le Regroupement Petapan] abandonne », s’est désolé André Albert Morin, député libéral de l’Acadie et porte-parole de l’opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, en conférence de presse.

Deux mois après la date de signature désignée par la CAQ dans ce projet de Traité moderne, François Legault ne s’est toujours pas entendu avec les chefs des communautés de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Nutashkuan.

Le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, a mentionné n’avoir aucune indication par rapport à ce qui retarde les négociations de la sorte.

« J’implore le chef de ma Nation, François Legault, à s’asseoir et à s’entendre avec les Innus », a lancé Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. « Ce n’est pas normal que le premier ministre rencontre plus souvent des multinationales que les chefs de nos communautés ».

L’ensemble des députés a d’ailleurs adopté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement du Québec de « poursuivre les négociations accélérées afin de parvenir à un accord dans les plus brefs délais », peut-on lire dans un communiqué qui a suivi la conférence de presse.