Près de 600 000 $ pour lutter contre la pauvreté sur la Côte-Nord

L’Alliance pour la solidarité de la Côte-Nord voit son mandat prolongé d’un an, tout comme les autres Alliances au Québec, afin que la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, complète sa tournée de la province. On l’aperçoit ici à Baie-Comeau, à la mi-mai, en compagnie du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Québec verse 591 385 $ à l’Alliance pour la solidarité de la région Côte-Nord pour lui permettre de poursuivre ses activités de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le gouvernement a dévoilé, mercredi matin, des investissements dans toutes les régions du Québec pour le maintien des Alliances pour la solidarité qui « s’inscrit dans la prolongation de la période d’application du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 », peut-on lire dans un communiqué.

Il s’agit d’une prolongation d’une durée d’un an. Elle permettra à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, de compléter la grande tournée des régions du Québec. En mai, elle était d’ailleurs à Baie-Comeau et à Sept-Îles pour consulter ses partenaires, les élus et l’ensemble des acteurs du milieu communautaire.

Cette opération est une prémisse à l’élaboration du prochain plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale afin qu’il corresponde à la réalité d’aujourd’hui et aux enjeux à venir.

À ce sujet, les Nord-Côtiers sont invités à participer à la consultation publique qui se tient jusqu’au 30 juin 2023 par l’entremise d’un sondage en ligne ou du dépôt d’un mémoire, entre autres choses.