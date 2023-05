Rapport sur la violence lors des initiations : la LHJMQ visée par 10 recommandations

Dans le rapport déposé par la Commission de la culture et de l’éducation à l’Assemblée nationale du Québec le 30 mai, 10 des 23 recommandations s’adressent directement à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Ce sont les auditions publiques de février et mars, concernant la violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et possiblement dans d’autres sports, qui sont à l’origine du document rendu public.

« Le phénomène des initiations violentes n’est pas exclusif au hockey, mais la popularité de ce sport explique en partie le plus grand nombre de faits et gestes potentiels », est-il d’abord mentionné dans le rapport.

D’ailleurs, les initiations y sont décrites comme un phénomène cyclique. « Les recrues initiées seront amenées à devenir elles-mêmes les personnes qui initient lorsque de nouveaux membres feront leur entrée dans leur équipe. Ainsi, le cycle de la violence initiatique persiste d’année en année depuis plusieurs décennies. »

Par voie de communiqué, la LHJMQ a réagi au dépôt du rapport de la Commission de la culture et de l’éducation le 30 mai.

« Le Bureau du commissaire va prendre les prochaines semaines pour bien en analyser son contenu et ses recommandations afin de pouvoir répondre adéquatement aux membres de la commission. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur travail dans ce mandat d’initiative portant sur les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports », a-t-elle commenté.

Recommandations

Parmi les recommandations touchant la LHJMQ, on retrouve notamment que « le conseil d’administration de la LHJMQ soit complètement indépendant et ne comprenne pas une majorité de propriétaires ni de membres du personnel des équipes et qu’il comprenne un meilleur ratio de femmes et de minorités culturelles ».

La Commission recommande également que « les athlètes soient représentés dans la direction et la haute gestion de la LHJMQ par l’entremise, par exemple, d’un comité indépendant incluant des joueurs qui pourrait exprimer des revendications ».

Le rapport préconise que « la LHJMQ se dote d’un mécanisme indépendant et externe de traitement des plaintes comprenant des possibilités de sanctions et qu’un arrimage soit assuré avec le mécanisme de la plateforme Je porte plainte pour éviter les ambiguïtés ».

Rappelons qu’à la suite de la démission de Gilles Courteau à titre de commissaire de la LHJMQ en mars, ce dernier a été remplacé par Mario Cecchini.