Une école alternative envisagée dans la Manicouagan

Le projet d’une école alternative primaire dans la Manicouagan devient de plus en plus plausible. Des rencontres informatives en présentiel et de façon virtuelle sont prévues pour la population.

« Le projet est une initiative citoyenne qui vise la création d’une école alternative publique axée sur la pédagogie-nature », peut-on lire sur la page Facebook de l’école alternative Manicouagan.

Le comité fondateur compte six membres qui sont issus du domaine de l’éducation et de l’enfance. L’idée a cogité par deux des membres fondatrices enseignantes, à l’automne 2020.

Sur cette page, on peut avoir accès à toute l’information nécessaire pour comprendre ce qu’est une école alternative. Il s’agit d’une école publique respectant les objectifs du programme du ministère de l’Éducation puisqu’elle est habituellement reliée à un Centre de services scolaire.

Ce projet citoyen se concentre sur l’aspect de la nature. L’objectif des enseignements se veut canaliser dans, par et avec la nature.

Le comité donne certains exemples, dont « travailler dans son cahier de mathématiques dehors, aller plus loin en utilisant les arbres pour calculer les circonférences ou encore découvrir une empreinte animale dans la neige et tenter de trouver de quoi il s’agit, où vit cet animal, quelle est son alimentation, etc. ».

L’idée d’avoir du matériel et des jeux en bois, des plantes, une bibliothèque d’éléments naturels à observer sont aussi des critères qui sont compatibles avec les objectifs du projet.

Après un sondage d’intérêt qui aura atteint plus de 300 curieux, deux séances d’informations seront offertes pour les gens intéressés à en connaître davantage.

La première se tiendra en présentiel le 3 juin à la bibliothèque Alice-Lane à 13 h. Une seconde séance aura lieu de façon virtuelle le 5 juin. Il est possible de s’inscrire via un lien sur la page Facebook du projet.