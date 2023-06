L’accès en forêt désormais interdit, la route 389 est fermée

L’indice d’inflammabilité étant extrême et plusieurs incendies de forêt ayant été déclarés, il est impossible de se rendre en forêt sur les terres publiques depuis 13 h 30 le 2 juin.

« En raison des feux de forêt, interdiction de passage sur la R-389, en direction nord à partir du km 22, au point de contrôle à Manic 2, sauf pour les travailleurs, les résidents permanents, et la livraison des biens essentiels », peut-on lire sur Québec511.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé d’interdire l’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et de fermer des chemins pour des considérations d’intérêt public pour sept secteurs.

Parmi eux, on retrouve la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. (Voir la carte ci-dessous).

Cette décision du ministère, prise de concert avec l’Organisation de la sécurité civile et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a pour but d’assurer la sécurité de la population concernée et de diminuer les risques d’incendie.

Tout déplacement non essentiel est interdit via les chemins forestiers.

Le ministère tient à rappeler à la population qu’en cette période où les indices d’inflammabilité sont extrêmes sur l’ensemble du territoire du Québec, « la plus grande prudence est de mise pour éviter une conflagration. La collaboration de l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle ».

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur le territoire fermé sont invitées à visiter la page Feu de forêt du gouvernement du Québec, le site de la SOPFEU ou à contacter Services Québec au numéro de téléphone sans frais 1 877 644-4545.