Pont Touzel : transport du carburant par barge

Les travaux d’inspection se poursuivent au pont Touzel avec l’arrivée d’un entrepreneur sur les lieux ce vendredi.

L’entreprise Stellaire Construction, a été mandatée par le ministère des Transports (MTQ) pour effectuer un perçage de la poutre. « L’objectif de cette intervention est d’arrêter la progression de la fissure et s’assurer que celle-ci ne s’est pas propagée au-delà de la partie visible (aux semelles de la poutre). » Cette opération est importante pour la conception des travaux de réparation, explique le MTQ.

Au cours des prochains jours, les experts du MTQ tenteront de déterminer l’intervention qui sera nécessaire pour la réparation du pont.

« Elle pourrait notamment consister à ajouter des plaques d’acier pour renforcer la structure », précise le MTQ.

Ravitaillement

Une compagnie pour le transport de biens par barge a été affrétée par le MTQ. La barge transportera notamment du carburant. Le transporteur devrait faire ses premières livraisons au début de la semaine prochaine.

Les opérations pour le transport des personnes et des marchandises se poursuivent en ce vendredi 2 juin. 4 vols sont prévus de Sept-Îles à Havre-Saint-Pierre pour une capacité totale de plus de 70 passagers et 5 vols sont prévus de Havre-Saint-Pierre à Sept-Îles pour une capacité totale de plus de 75 passagers.

Pour sa part, l’avion-cargo effectuera un aller-retour aujourd’hui.

Les horaires des vols des prochains jours pourraient être modifiés en raison des feux de forêt actifs dans le secteur.