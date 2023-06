La Foire des arts de retour en novembre

La Foire des arts renaîtra à Baie-Comeau du 24 au 26 novembre 2023, après une absence de quatre ans. Pour la 22e édition de cette grande exposition de créations, plusieurs nouveautés seront proposées, à commencer par un tout nouveau toit.

Effectivement, La Foire des arts quittera le centre Henry-Leonard, où elle attirait les visiteurs depuis de nombreuses années, pour élire domicile dans le mail du centre Laflèche.

« À l’aréna, ça nous limitait beaucoup aussi. C’était plus compliqué. On s’est dit pourquoi ne pas l’essayer (le centre commercial) », explique Caroline Dufour, vice-présidente du conseil d’administration, tout en notant la présence d’un restaurant sur place.

Malgré les trois rendez-vous manqués en 2020, 2021 et 2022 dus à la pandémie, Mme Dufour ne craint pas la défection du public. « Je pense que le public va être au rendez-vous. C’est comme un renouveau », affirme-t-elle, le ton enjoué.

Autres nouveautés

Autre point positif de la 22e édition, un conseil d’administration grandement renouvelé a été élu lors de l’assemblée générale annuelle de la fin d’avril. Outre Mme Dufour et la présidente, Josée Glazer, les six autres membres sont tous des nouveaux venus.

« Du sang neuf, c’est des nouvelles idées », fait remarquer la vice-présidente, en rappelant que l’édition de 2019 a été organisée par seulement quatre personnes, soit les administrateurs alors en poste.

L’espace disponible au centre Laflèche permettra aussi d’accueillir plus d’exposants qu’avant. « On n’a pas notre set-up, mais on sait qu’on va être capable d’en accepter plus que les 37 de l’édition 2019″, poursuit Caroline Dufour.

Les artistes et artisans doivent se le tenir pour dit : en cours depuis le 4 juin, les inscriptions se termineront le 24 du mois.

Mentionnons enfin que 2 500 visiteurs avaient été enregistrés lors de la dernière Foire des arts à Baie-Comeau.