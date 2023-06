Le comité organisateur de Martini et Talons hauts peut se dire mission accomplie. On reconnaît Jennifer Côté, Vicky Veilleux, Daisy Imbeault, Marie-Christine Bouchard, Katou Descelles et Zoé Leblond. En comptabilisant les dons reçus après la préparation du chèque, le montant a atteint 68 300 $. Photo Facebook

Un retour réussi pour Martini et Talons hauts

La 7e édition de Martini et Talons hauts a connu tout un succès, samedi, à l’hôtel Le Manoir. Les 250 femmes présentes à cette soirée glamour, et leur contribution aux activités-bénéfice proposées sur place, ont permis d’amasser la magnifique somme de 69 370 $ au profit de la Société canadienne du cancer.

La dernière édition remontait à 2019. Depuis, l’événement était sur pause en raison des consignes sanitaires en période de pandémie. C’est donc sa surprise que l’édition 2023 était plus qu’attendue.

Solidarité, bonheur, émotion et sentiment d’accomplissement ont marqué cette soirée où les femmes, savamment coiffées et maquillées, sont apparues vêtues de leurs belles tenues. Elles ont prouvé que lorsqu’on travaille main dans la main pour une cause, le résultat ne peut qu’être éclatant.

Le comité organisateur ne peut que se dire mission accomplie. Daisy Imbeault, Vicky Veilleux, Marie-Christine Bouchard, Zoé Leblond, Katou Decelles, Jennifer Côté et Laurence Dugal ont relevé haut la main leur mission.

Seize serveurs bénévoles ont accompagné les dames pour leur entrée à l’hôtel Le Manoir, en plus d’assurer le service du repas. Photo Facebook

Les 16 serveurs bénévoles qui ont escorté les dames à leur arrivée et ont assuré le service tout au long du repas ont aussi contribué au succès de l’événement, tout comme les commandites du milieu des affaires ayant permis la tenue d’une quarantaine de tirages.

À faire pleurer

L’ambiance festive et le brouhaha émanant des conversations animées se sont soudainement arrêtées lorsque Stéphanie Gauthier s’est avancée pour livrer un témoignage sur son histoire de plusieurs années avec le cancer, son coloc comme elle l’appelle.

Stéphanie Gauthier a livré un témoignage très émouvant sur sa vie avec le cancer, son coloc comme elle l’appelle, depuis plusieurs années.

« Car, j’aime pas dire que j’ai le cancer. Parce que moi, j’ai pas décidé qu’il soit à moi ce cancer-là, je ne le veux pas. Quand je l’appelle mon coloc, je trouve qu’il est moins nuisible. Quand il fait un peu de trouble, je lui en donne un petit peu aussi », a-t-elle expliqué.

Après avoir subi deux greffes de moelle osseuse coup sur coup dans le passé pour le traitement d’un myélome multiple, un cancer qui ne se guérit pas, la Baie-Comoise a eu le bonheur de voir son coloc s’endormir pour six ans.

Mais dans les derniers mois de 2022, le ciel lui est tombé sur la tête. Il venait de réapparaître et pavait la voie à de nouvelles séances de chimiothérapie et de la radiothérapie, en plus d’une troisième greffe « extrêmement difficile », a laissé tomber la conférencière.

Elle a précisé que d’endurer tout ce qu’elle endure ces mois-ci ne fait pas plus d’elle une femme « hot ». « Je veux juste sauver ma peau », a-t-elle lancé, des trémolos dans la voix.

Finalement, celle qui se bat pour vivre a insisté auprès des participantes à Martini et Talons hauts sur les effets positifs des dons pour la recherche. « Les traitements ont vraiment avancé en six ans. Les dons qu’on fait pour la Société canadienne du cancer, pour moi, sont importants parce que c’est la recherche qui fait que maintenant, je suis encore devant vous. Puis, c’est la recherche qui m’a permis de pouvoir retourner une troisième fois faire une greffe », a-t-elle conclu.