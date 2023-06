Des chantiers routiers qui suscitent la grogne entre Forestville et Baie-Comeau

L’arrivée des cônes orange sur nos routes est significative de bonnes nouvelles, mais suscite de l’impatience et de la grogne auprès des automobilistes qui n’en peuvent plus d’attendre aux entraves routières.

Entre Forestville et Baie-Comeau, on retrouvait quatre chantiers routiers à la mi-mai. La semaine dernière, il n’en restait plus que trois. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) a reçu deux plaintes et un signalement en lien avec les travaux de remplacement de ponceaux. Cependant, aucun accident n’a été rapporté.

« Les deux plaintes étaient en lien avec le temps d’attente jugé trop long par des automobilistes tandis que le signalement était en lien avec le non-fonctionnement d’un feu de signalisation », précise la conseillère en communication au MTMDQ, Caroline Rondeau.

Afin de sensibiliser les automobilistes au respect de la signalisation en place, l’instance gouvernementale a demandé à la Sûreté du Québec d’assurer une présence policière accrue dans le secteur.

La grogne et l’impatience des conducteurs peuvent se traduire par des comportements de conduite dangereuse. Sur les réseaux sociaux, plusieurs risques d’accident ont été dénoncés.

Certains automobilistes circulent sur le chantier routier même si la lumière du feu de signalisation est rouge. D’autres effectuent des dépassements dangereux puisque les véhicules lourds s’accumulent les uns derrière les autres. « J’ai eu peur à ma vie », a commenté un citoyen sur Facebook.

Planification des chantiers

Selon le ministère, en date du 29 mai, on retrouvait deux projets routiers actifs dans le secteur de Colombier et Forestville. Il s’agit du projet de construction de voies de virage, à Colombier, de part et d’autre de la rue Sirois, qui a débuté le 8 mai et qui s’est terminé le 2 juin, soit un peu plus tôt que prévu initialement.

Le remplacement de ponceaux, entre la rivière Laval à Colombier, et la rue Bellevue, à Forestville est le deuxième projet concerné. Il a débuté le 15 mai et est prévu se conclure le 2 août. Il comprend deux entraves routières, ce qui porte le total à trois.

La planification des travaux qui seront effectués sur la route 138 est réfléchie. « Le ministère prévoit ses chantiers en fonction notamment de la disponibilité des ressources matérielles et humaines, afin de réaliser des travaux de manière efficiente. Le tout

est réalisé en fonction de l’état des infrastructures et une stratégie est ensuite élaborée afin d’optimiser l’intervention », assure Mme Rondeau.

En ce qui a trait aux travaux de remplacement de ponceaux, le MTMDQ a décidé de regrouper tous les ponceaux à changer dans un seul contrat, avec le même entrepreneur, « afin d’être plus efficace et de diminuer les coûts ».

Des critères généraux pour la gestion de la circulation sur les chantiers sont émis. « Cependant, c’est l’entrepreneur qui décide de la façon dont la circulation sera assurée durant les travaux », confirme la porte-parole.

Cette gestion de la circulation se fait « dans un souci de sécurité des usagers de la route et des travailleurs, en limitant au minimum les impacts sur la fluidité, mais également en assurant l’efficacité des travaux ».

Comportements dangereux

Le ministère des Transports déplore tout comportement dangereux et rappelle qu’il est primordial de respecter le Code de la sécurité routière.

« Chaque saison estivale, des entraves sont présentes sur le réseau, ce qui affecte nécessairement le temps de déplacement. Il faut prévoir ses déplacements en conséquence et consulter le Québec511.info pour connaître les entraves et ajuster notre temps de déplacement », recommande Caroline Rondeau.

Par ailleurs, en zone de chantier, le non-respect des limites de vitesse ainsi que des consignes d’un signaleur, agent de la paix ou brigadier peut amener à des amendes doublées pour les usagers de la route.