Feux de forêt : Minerai de fer Québec s’attend à des retards importants 

L’interruption du chemin de fer provoquera des retards importants au niveau des ventes du minerai de fer de Champion Iron Limited, autre conséquence des feux de forêt au nord de Sept-Îles.

Le feu qui s’est déclaré le 28 mai à environ 300 km au sud du lac Bloom a entraîné la paralysie du chemin de fer utilisé par la Société, deux jours plus tard.

« Les installations de Champion n’ont subi aucun dommage et la Société n’a connaissance d’aucun dommage important au chemin de fer ni aux infrastructures tierces », a indiqué Champion, mardi soir.

La minière s’attend à ce que le service puisse donc reprendre « à brève échéance ».

« Bien que les interruptions du chemin de fer et de la principale route d’accès puissent avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement requise pour maintenir la pleine capacité opérationnelle au Lac Bloom, la Société bénéficie d’une grande capacité de stockage de concentré de minerai de fer sur son site minier, ce qui permet d’atténuer l’incidence sur ses opérations », précise l’entreprise dans un communiqué.

Cependant, elle anticipe des impacts au niveau des ventes.

« Les opérations se poursuivent donc au Lac Bloom, toutefois la Société s’attend à des retards importants au niveau des ventes de son minerai de fer produit en raison de l’interruption du chemin de fer. »

Le chef de la direction de Champion, David Catafor, a souligné le travail déployé par plusieurs pour gérer la situation actuelle.

« Ces événements soulignent l’importance de la collaboration avec les parties prenantes locales pour atténuer les impacts sur les communautés locales et l’environnement, tout en protégeant la santé et la sécurité de tous », a-t-il mentionné. « Nos pensées sont avec les résidents locaux, incluant nos partenaires innus, qui ont dû déclarer l’état d’urgence qui a entraîné l’évacuation de milliers de résidents dans la région de Sept-Îles et dans d’autres régions du Québec. »