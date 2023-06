Feux de forêt : Scierie des Outardes suspend ses activités de sciage

Il n’y a plus de billes de bois dans la cour de Scierie des Outardes, qui se voit forcée de suspendre ses opérations de sciage dès vendredi matin. Photo archives

Les feux de forêt au nord de Baie-Comeau et l’arrêt du transport du bois qui en découle obligent Produits forestiers Résolu à suspendre ses opérations de sciage à Pointe-aux-Outardes.

Les activités de sciage seront arrêtées le vendredi 9 juin à la Scierie des Outardes (SDO), confirme le président de la section locale 22 du syndicat Unifor, Bernard Plante. Elles pourraient reprendre mardi matin, mais pour cela, il faudra que le transport de bois soit autorisé dès lundi.

« On n’a plus de bois rond pour la scierie. Le transport est arrêté depuis le début de la semaine. Il n’y a plus une bille dans la cour », indique M. Plante. Une quarantaine des 145 travailleurs sont touchés par l’arrêt des activités. Selon le président, ils ne sont pas mis à pied, mais seront plutôt reclassés ailleurs dans l’usine.

Le secteur du rabotage n’est aucunement touché. « Il y a du bois en masse à planer. »

Soulignons que le transport du bois en longueur se faisait encore par la route 389, même si depuis le début juin, l’entreprise a commencé la coupe de bois du côté de la rivière aux Outardes et que du transport de bois se fait aussi par la chemin de la Scierie.

En début de soirée jeudi, il a été impossible d’obtenir une entrevue avec un porte-parole de PFR au sujet de l’arrêt des opérations.

Une fin de mandat

Bernard Plante quitte la présidence du syndicat des employés de Scierie des Outardes ce jeudi 8 juin. Il aura occupé cette fonction pendant 10 ans presque jour pour jour.

Comme il le dit si bien, il passe le flambeau à un plus jeune, en l’occurrence Jérôme Tremblay.