Les petits entrepreneurs rayonnent à Baie-Comeau

Le vent frais de l’avant-midi du 3 juin n’a pas empêché les gens de prendre d’assaut le Marché des petits entrepreneurs du Château Baie-Comeau, qui a connu un succès sans précédent tant au niveau de la participation des petites entreprises que celle des visiteurs.

« On essaie de gérer l’expansion », a reconnu la porte-parole du comité organisateur, Julie Malouin, visiblement emballée. « De plus en plus, ça rayonne. C’est tout le temps attendu. »

En 2023, 115 petits entrepreneurs disséminés dans 69 petites entreprises se sont donné rendez-vous pour cette 6e édition de la Grande journée des petits entrepreneurs à Baie-Comeau. C’est la deuxième fois qu’ils installaient leurs pénates sur le magnifique site du Château Baie-Comeau, surplombant la rivière Manicouagan, d’où l’appellation de l’événement chez nous.

L’an passé, le nombre de kiosques avait été limité à 60 et des jeunes avaient dû être refusés, mais cette année, une reconfiguration des emplacements a permis de hausser leur nombre à 70. Une petite entreprise a toutefois fait défection.

Pâtisseries, signets, savons et chandelles font notamment partie des produits créés par les 115 petits entrepreneurs.

Et dire qu’à la première édition de l’événement, à peine trois petites entreprises avaient participé.

Une belle affluence

La hausse des visiteurs est également marquante. Plus de 800 entrées ont été enregistrées pendant la demi-journée du marché. Les organisateurs ont évalué à 1 200 le nombre de personnes sur le site, en incluant les petits entrepreneurs, les parents, les bénévoles et les visiteurs. L’an passé, ce nombre avait été estimé à 900. « C’est une bonne hausse », a fait remarqué Mme Malouin.

Cette année, le public était invité à se stationner en haut de la côte du boulevard Jolliet, sur le terrain de la cathédrale Saint-Jean-Eudes, pour se rendre sur le site à pied ou en empruntant une navette. « L’an passé, il y a eu un enjeu de stationnement avec les résidents du Château Baie-Comeau », a expliqué la porte-parole.

Des visiteurs de marque sont allés faire leur tour, comme le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et des représentants du service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau.

On aperçoit ici le début de la zone des 69 kiosques installés sur le magnifique site du Château Baie-Comeau.

De beaux jeunes

D’un kiosque à un autre, les jeunes ont abordé le public avec le sourire, l’air avenant et bien préparés à faire la promotion de leurs produits et répondre aux questions.

Preuve que plusieurs jeunes ont mis la main à la pâte pour se transformer en pâtissiers, une large diversité de galettes, des petits gâteaux et autres sucreries étaient disponibles.

Sinon, on retrouvait aussi plusieurs signets, bracelets, chandelles et savons faits à la main, tout comme de l’herbe à chat et des créations de couture, notamment des articles zéro déchet de types sacs à collations ou autres.

Évolution de la participation

2018 : 3 petites entreprises

2019 : 18 petites entreprises

2020 : 28 petites entreprises

2021 : 38 petites entreprises

2022 : 60 petites entreprises

2023 : 69 petites entreprises