Qu’en est-il de la mobilisation envers le service de supervision des droits d’accès ?

Toujours en recherche de financement pour remettre sur pied le service de supervision des droits d’accès (SDA), la Maison des familles de Baie-Comeau espère toujours une mobilisation quelconque.

Il y a un peu plus d’un mois, la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic sonnait l’alarme sur les nombreux refus d’aides financières qu’elle a obtenus afin d’offrir de la supervision des droits d’accès.

Rappelons que l’organisme tente d’implanter à nouveau ce service qui est inexistant depuis deux ans dans la Manicouagan.

« Ce qui me désole le plus en fait, c’est de constater que la population ne s’est pas sentie interpellée », indique par courriel Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles.

« Je suis consciente que c’est un service qui ne touche pas à tous. Mais dans l’optique où un tel service existe pour la protection et la sécurité de l’enfant, il me semble qu’il y aurait dû avoir une certaine mobilisation », ajoute-t-elle.

Centraide vient en aide

L’organisme Centraide Haute-Côte-Nord–Manicouagan annonce une aide de 145 386 $ à la Maison des Familles pour le projet de SDA. Ce montant provient du fonds de relance des services communautaires.

Ce montant servira en partie à payer une ou deux ressources d’intervention pour assurer le service. Mme Saint-Gelais a également déposé une demande à la Société du Plan Nord à la hauteur de 178 000 $.

De plus, il y a 1 000 $ qui provient du ministère de la Justice et 2 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.

