Ben Milot 18 jours en moto sur la Côte-Nord pour un tournage télé

Vous avez peut-être eu la chance de croiser l’équipe de tournage de l’émission Motosports.tv sur nos routes en moto depuis leur départ de Tadoussac le 10 juin. La star de la 4e saison ne sera nulle autre que la Côte-Nord et l’animation sera assurée par le prodige du freestyle motocross québécois Ben Milot.

L’émission diffusée sur les ondes de TVA Sports sera disponible dès le mois d’avril 2024, et sa quatrième saison s’intéressera à la moto sur les routes de la Côte-Nord.

« On couvre plusieurs facettes de la moto, mais 80 % du contenu sera consacré à la motoaventure. Il y aura également des segments plus techniques, et Nadine Lauzon sera aussi animatrice », dévoile le réalisateur David Étienne Durivage.

Partie de Tadoussac, l’équipe de production réalisera l’Expédition 51 sur invitation de Tourisme Côte-Nord, un périple de plus de deux semaines sur les routes de notre région qui prendra fin le 27 juin.

La province voisine de Terre-Neuve-et-Labrador aura son moment de gloire, puisque l’équipe entamera son périple de Fermont jusqu’à Blanc-Sablon avant de revenir par bateau jusqu’à la route 138.

L’aventure de Ben Milot

Trois premières pour l’icône québécoise Ben Milot : premier séjour de longue haleine sur la Côte-Nord, premier contrat d’animation du genre et premier permis de moto.

« Ça fait 30 ans que je fais de la moto, mais j’ai dû passer mon permis avec tous les tests pratiques et théoriques », avoue-t-il avec humour.

L’homme qui était déjà passé par Sept-Îles pour des compétitions prend maintenant tout son temps pour s’acclimater à notre région.

« Je me rends compte à quel point c’est grand. La Côte-Nord c’est un paradis pour la moto, et les distances sont autant longues qu’agréables. C’est vraiment impressionnant », laisse-t-il tomber.

Après avoir gravi les podiums des plus prestigieuses compétitions de motocross, Ben Milot décide de prendre sa retraite et de se consacrer à ses propres projets.

C’est alors que le réalisateur David Étienne Durivage, lui aussi motocycliste, entre en contact avec lui.

« Le monde la moto c’est un petit monde, on se connaissait tous déjà un peu. Quand il a su que j’arrêtais les compétitions et que je prenais ma retraite, il m’a contacté pour prendre le rôle de l’émission », révèle-t-il.

« Je pense que j’amène quelque chose à l’émission qui est nouveau et intéressant. On ne se prend pas trop au sérieux dans tout ça et on a du plaisir », ajoute l’animateur.

La Côte-Nord en vedette

L’équipe de Motosports.tv ne passe pas inaperçue. Dès leur arrivée, elle entre en contact avec des passionnés de moto d’ici, mais aussi des acteurs locaux comme le maire des Escoumins, André Desrosiers, et l’agente aux communications de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard.

« La rencontre avec les gens d’ici est extraordinaire. Les gens de la Côte-Nord et de la moto, ça ne fait qu’un », soulève David Étienne Durivage.

« Ça se voit que les Nord-Côtiers ont baigné dans les sports motorisés comme le VTT. On a rien à leur apprendre, et je dirai même plus que c’est l’inverse », laisse-t-il entendre.

Le réalisateur qualifie l’émission d’opportunité pour faire découvrir les produits touristiques des régions que l’équipe de tournage visite.

Joint par le Journal lors de leur arrêt à la Station Uapishka près du réservoir Manicouagan sur la route 389, le réalisateur est ravi de la présence de la bière de la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau.

« C’est génial, on retrouve vraiment des produits locaux qui sont très intéressants. Il y a aussi beaucoup de proximité avec les communautés autochtones dans notre aventure », exprime-t-il.

L’histoire d’une ride

David Étienne Durivage et son équipe travaillent sur des plans à la journée et Ben Milot part à la rencontre de passionnés de moto d’ici.

« On a des invités que l’on rejoint à chaque étape de notre voyage. À Baie-Comeau, par exemple, nous avons rencontré pleins d’amateurs de moto dont Pierre-Luc Cyr de Northern Adventure, qui a fait la route avec nous jusqu’à Manic-5 », précise le motocycliste.

« Il y a beaucoup d’amateurs de moto sur les réseaux sociaux qui communiquent avec notre équipe pour nous dire où ils en sont dans leur parcours, et parfois on entre en contact avec eux », divulgue-t-il.

C’est le cas de Julia Chenu, une motarde originaire de France qui croise l’équipe de Motosports.tv, et qui les accompagne depuis Baie-Comeau.

« J’avais vu que Ben faisait l’expédition et je l’ai contacté pour réaliser une entrevue pour mon projet personnel. Finalement, c’est lui qui m’a embarqué pour deux jours de tournage », décrit-elle avec émerveillement.

Celle qui a comme objectif de traverser le Canada à moto en a long à dire sur la communauté de motocyclistes de la région.

« J’ai été hébergée à plusieurs endroits, et ça m’a permis de rencontrer des gens avec des parcours différents et inspirants aussi. Je suis bien contente d’avoir pu compter sur la communauté pour du support et des conseils », assure-t-elle.

Un été bien rempli

Ben Milot répond du tac au tac sur ce qu’il l’attend pour la suite : « D’autres tournages ».

« J’ai aussi quelques dates de spectacle en festival avec Milot Land et je poursuis toujours mon projet d’académie de pilotage avec les enfants », dévoile-t-il.

« Je vais revenir avec ma famille sur la Côte-Nord pour mes vacances, c’est sûr et certain », assure celui qui n’est pas près d’arrêter de se faire surprendre par la beauté de notre majestueuse région.