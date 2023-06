Un feu de forêt hors contrôle cause des fermetures sur la route 389

Un incendie est à nouveau hors contrôle sur la route 389, près du kilomètre 50, confirme la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Cela cause des fermetures sur la route 389. Tel qu’indiqué sur Québec 511, la route 389 est fermée, en direction sud et nord, pour une durée indéterminée entre Manic-2 et le Relais Manic-Outardes et entre le km 97 au Relais Manic-Outardes et le km 212 à Manic-5.

La circulation est également au ralenti entre Baie-Comeau et Manic 2. La visibilité peut être réduite et nuire à la conduite, toujours en raison des feux de forêt.

L’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU sur la Côte-Nord, Isabelle Gariépy, précise qu’aucun nouvel incendie a été déclaré. Il s’agit d’un feu déjà actif qui a « repris de la vigueur ».