Prenez le large de mer et d’eau salée cet été à Baie-Comeau

L’exposition estivale 2023 présentée par La Société historique de la Côte-Nord se déroulera à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau sous le thème « De mer et d’eau salée ».

L’exposition originale créée par le Musée régional de la Côte-Nord de Sept-Îles présentera de nombreuses photographies de navires ayant fréquenté les rives de la région nord-côtière. Traversiers, goélettes, navires de croisières et de charge ayant sillonné la Côte-Nord du Saint-Laurent vous transporteront à travers diverses époques de leurs histoires.

En plus de cette exposition d’art visuel, de divers objets et documents d’archives complétera l’exposition. Les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur la navigation fluviale d’hier à aujourd’hui. Ils pourront aussi se familiariser avec tous ces navires ayant marqué de l’histoire des ports et des quais de la région.

L’exposition, ouverte à tous, se déroulera du 28 juin au 25 août 2023. L’horaire sera du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.