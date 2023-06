La Randonnée Jimmy Pelletier redonnera au projet MAVIE de Baie-Comeau

C’est à Baie-Comeau que les 80 cyclistes qui accompagneront durant plus de 500 km l’athlète paralympique Jimmy Pelletier franchiront la ligne d’arrivée. La Randonnée permettra d’amasser des fonds pour le projet MAVIE de Baie-Comeau.

La 7e édition de la Randonnée Jimmy Pelletier se tiendra du 28 juin au 1er juillet. Elle se veut une moyen d’amasser des fonds pour Adaptavie et d’autres organismes dans les villes traversées par les cyclistes.

« L’esprit de famille étant l’une de nos valeurs fondamentales, nous sommes heureux de redonner une somme à un organisme de Baie-Comeau », affirme Michel Chartier, coordonnateur aux communications et aux événements chez Adaptavie.

L’organisation a ciblé le Projet MAViE qui offre une alternative à la fin du cheminement scolaire pour les personnes qui ne peuvent intégrer le marché du travail.

« Adressé aux personnes de 21 ans et plus vivant avec une limitation, ce projet vise l’accomplissement, la valorisation, l’intégration sociale et l’émancipation des personnes handicapées », ajoute le porte-parole.

De son côté, grâce aux bénéfices récoltés, Adaptavie pourra offrir encore plus de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme.

Arrivée officielle

La population est invitée à assister à l’arrivée officielle de Jimmy Pelletier et des 80 cyclistes le 2 juillet à 16 h 30 à l’hôtel La Caravelle. Il sera l’occasion d’encourager et de découvrir les talents des athlètes qui ont su dépasser leur limite pour une cause honorable.