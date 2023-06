Transport en commun : un circuit express créé pour les cégépiens de Baie-Comeau

Deux ententes viendront bonifier le service de transport en commun de la Ville de Baie-Comeau cet été et dès l’automne. Un circuit express pour les cégépiens et un transport gratuit pour le festival Eau Grand Air sont mis en place.

Le Cégep de Baie-Comeau et la Ville s’entendent pour la création d’un circuit express en fin de journée pour les gens qui fréquentent l’établissement scolaire. Ce circuit exclusif a été prévu de manière à pouvoir raccompagner les étudiants aux différents arrêts déjà en vigueur actuellement à travers la ville, et ce, après les heures de cours.

Le tout sera effectif dès le début de la session automne 2023 le 21 août et se poursuivra lors de la session d’hiver. Le circuit prendra une pause entre les deux sessions. Créé en partenariat avec le Cégep et la Ville de Baie-Comeau, les frais associés seront assumés à parts égales.

« Les étudiants sont venus s’exprimer à plusieurs reprises, lors des séances du conseil municipal, au sujet du transport en commun. Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver une solution avec le Cégep, afin de pouvoir desservir notre population étudiante dans tous les quartiers de la ville », affirme Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau.

« Le Cégep tient à remercier les dirigeants de la Ville de Baie-Comeau pour leur écoute dans ce dossier. La population étudiante s’est maintes fois exprimée, puisque le transport en commun ne répondait pas à leurs besoins et elle a été entendue. D’une part, cette offre adaptée à notre horaire permettra aux étudiants de prendre le transport en commun pour se déplacer au cégep et d’autre part, cela permettra d’élargir leurs possibilités au-delà du secteur Mingan, lorsqu’ils sont à la recherche d’un logement », mentionne Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

Transport gratuit pour le Festival Eau Grand Air

La Ville de Baie-Comeau et le Festival Eau Grand Air lancent aussi une nouvelle initiative pour permettre à la population de se rendre au parc des Pionniers lors de la tenue du festival. En effet, des navettes transporteront gratuitement les festivaliers sur le site de l’événement.

Le Centre Henry-Leonard ainsi que le Centre Henri-Desjardins seront les deux lieux d’embarquement pour les navettes. Un affichage sera fait dans les deux arénas afin de bien reconnaître les lieux d’embarquement. Il en sera de même au parc des Pionniers, alors qu’un horaire sera prévu à cet effet.

Les gens qui désirent utiliser le service des navettes, pourront aussi se stationner au Centre Henry-Leonard et au Centre Henri-Desjardins dans les lieux identifiés pour l’occasion. Pour se rendre au parc, les navettes effectueront le trajet à compter de 18 h et ce, jusqu’à 20 h 30, du jeudi 6 juillet jusqu’au samedi 8 juillet. Pour le retour, elles feront le parcours inverse à partir de 22 h 30 jusqu’à 00 h 30.

« C’est dans les valeurs de la Corporation Eau Grand Air de prendre action en développement durable et le fait d’offrir à nos festivaliers une offre de transport en commun est très important pour nous. Un partenariat avec la Ville de Baie-Comeau est tout naturel et va dans ce sens. Ce sont des actions concrètes pour nous et nous espérons que beaucoup de nos festivaliers en profiteront », ajoute Joëlle Bernier, présidente de la Corporation Eau Grand Air.

« Plusieurs villes à travers le Québec, offrent ce genre de services lors des grands événements tenus dans leur municipalité. Cette idée vient s’inscrire dans nos actions en développement durable et nous permet d’offrir un moyen économique et sécuritaire à nos citoyens qui désirent pouvoir se rendre au parc des Pionniers en toute quiétude », conclut Michel Desbiens.

Campagne publicitaire

Dans un troisième temps, la Ville de Baie-Comeau lance une campagne de promotion afin de bien faire connaître le service du transport urbain, anciennement appelé transport en commun. Ainsi, pour revitaliser le service, cette première étape se basera sur une campagne promotionnelle visuelle qui misera sur l’environnement baie-comois.

Réalisées par l’agence baie-comoise Caribou, quatre affiches aborderont les thématiques de la sécurité, de l’économie, de l’aspect environnemental et de la facilité d’utilisation. Les affiches seront installées un peu partout dans la ville (point de vente, abribus, polyvalentes et cégep).