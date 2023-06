Le Bike Show de Chute-aux-Outardes prêt à accueillir les amateurs de moto et de rock

« On est prêt à vous recevoir. Le chapiteau est prêt, la piste est montée pour le rodéo mécanique. En fin de semaine, la météo s’annonce clémente. On vous attend en grand nombre. » Voici l’invitation officielle au Bike Show de Chute-aux-Outardes lancée par l’organisateur Ken Desbiens.

Du 29 juin au 1er juillet, les amateurs de moto et de rock sont attendus au parc All been, en plein cœur du village de Chute-aux-Outardes, pour une 23e année.

Jeudi, l’événement débutera avec la musique du DJ Dany Fortier à 19 h et le groupe The Evil Dead suivra à 21 h. Cette soirée est gratuite.

Le lendemain, une soirée musicale est également prévue avec Mike Ouellet, Groovy Station et les groupes hommage à Bob Bissonnette et Billy Talent.

C’est samedi que la partie moto de l’événement se tiendra. Rodéo mécanique et shows stunters auront lieu en après-midi. Un peu plus tard, les groupes musicaux animeront la foule.

Rockin’ Blues Trio, hommage à Green Day, Undercover Legends of Rock et hommage à Avenged Sevenfold concluront de belle façon le Bike Show.

« En plus de cette programmation de feu, le band Atrossia, du bodypainting et des expositions de moto se sont ajoutés », affirme l’événement sur sa page Facebook.

Les billets sont en vente en ligne sur lepointdevente.com et il sera aussi possible de s’en procurer à la porte.