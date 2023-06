Northern Graphite s’entend avec Baie-Comeau pour l’achat d’un terrain

Northern Graphite Corporation signe une entente foncière à Baie-Comeau le 29 juin afin d’y construire son usine de matériau d’anodes de batterie (BAM).

L’entreprise vient de signer une lettre d’intention avec la Ville de Baie-Comeau pour l’achat d’un terrain. Celle-ci donne à Northern le droit d’acheter une propriété de 1,2 million de m2 dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau, avec accès aux services municipaux et aux infrastructures, pour 1,2 million de dollars américains.

Le terrain sera destiné à une usine qui produira plus de 200 000 tonnes par an de matériau d’anodes pour batteries. De ce fait, Northern Graphite a pour but d’alimenter les usines de fabrication de batteries lithium-ion sur l’ensemble de l’Amérique du Nord.

« Il s’agit d’un grand pas en avant dans notre stratégie visant à devenir un fournisseur intégré, durable et rentable de la mine jusqu’aux clients pour le marché en plein essor de la fabrication de batteries pour VEs et jouer un rôle majeur dans la stratégie des minéraux critiques pour l’Amérique du Nord », déclare Hugues Jacquemin, président-directeur général de Northern Graphite.

Projet d’envergure

L’usine BAM de Baie-Comeau sera l’une des plus grandes installations de conversion de ce type au monde. Elle aura également une des plus faibles empreintes de CO2 de l’industrie, en grande partie pour son accès à une énergie hydroélectrique verte.

« À partir de là, tout s’enchaîne. Nous savons maintenant où l’installation sera située, les besoins en énergie dont elle aura besoin et où cette énergie devra être acheminée. Nous pourrons ainsi procéder à tous les travaux de conception et de logistique nécessaires pour commencer la construction », précise M. Jacquemin.

Partenariat

Le 10 janvier, Northern Graphite avait conclu un accord avec Innovation et Développement (ID) Manicouagan dans le but d’évaluer des sites potentiels à Baie-Comeau.

« ID Manicouagan se réjouit de cette entente qui représente un tournant essentiel dans le développement de notre partenariat avec Northern pour la réalisation d’un important projet de transformation du graphite dans la zone industrielle portuaire de Baie-Comeau », souligne le président d’ID Manicouagan, Marcel Cadoret.

« L’évaluation des options, la sélection et la confirmation du site ont permis de préparer le terrain pour les études techniques, sociales et économiques nécessaires à la mise en œuvre des plans de l’un des plus importants fournisseurs de matériaux de batteries au Québec et en Amérique du Nord », mentionne pour sa part Guy Simard, directeur du développement industriel d’ID Manicouagan.