Un camp entrepreneurial axé sur les arts pour 5 jeunes de la Manicouagan

De gauche à droite, Angelina Grégoire, Ann-Sophie Pitre (intervenante), Paige Picard Simon, Sarah-Ève Côté, Meredith Tremblay, Gabrielle Bolduc (intervenante) et Maribel Simard Soucy.

Démystifier l’entrepreneuriat par les arts, c’est ce qu’ont fait les intervenantes jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Manicouagan la semaine dernière. Cinq jeunes de 12 à 17 ans ont participé à la première édition du camp entrepreneurial axé sur les arts qui s’est conclu par un vernissage le 29 juin.

Ce projet, tenu du 26 au 29 juin, démontrait aux participants que la voie de l’entrepreneuriat est accessible. « De plus, cela leur permet de développer des compétences entrepreneuriales telles que l’autonomie, la créativité, la curiosité et l’initiative qui sont transposables dans leurs études et leur vie personnelle », explique l’intervenante jeunesse, Ann-Sophie Pitre.

C’est dans le cadre du volet Entrepreneuriat du Créneau que le CJE doit sensibiliser les jeunes à la culture entrepreneuriale. « Dans cette optique, nous avons mis sur pieds un camp entrepreneurial axé sur diverses formes d’art », ajoute Mme Pitre.

Les adolescents ayant un intérêt pour l’art et l’entrepreneuriat étaient donc au cœur du projet. « Nous ciblons les jeunes ayant comme passion l’art sous toutes ses formes comme la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture, création informatique, l’écriture, etc. », informe l’intervenante jeunesse.

Le camp qui était gratuit comportait trois volets distincts : pratique, théorique et partage. En ce qui concerne la pratique, il s’agissait de la création d’œuvres, d’une activité interactive sur le leadership et d’un vernissage à la fin de la semaine.

Au niveau théorique, les responsables entendent un « atelier sur les finances, la recherche d’idée, la créativité, le leadership et le marketing ». Finalement, pour l’aspect partage, trois conférences et des témoignages d’entrepreneurs nord-côtiers ont été transmis aux jeunes.

Le vernissage, en version 5 à 7, a permis aux six participants de dévoiler le résultat du camp entrepreneurial. C’était l’occasion de montrer leur petite entreprise ainsi que leur art.

