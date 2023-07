Le Centre national des naufrages du Québec ouvre ses portes

Le Centre national des naufrages du Québec est prêt à accueillir les visiteurs dès le 6 juillet à Baie-Trinité avec plusieurs nouveautés à l’horaire.

« Nous avons quelques artefacts du naufrage de Phips, de la flotte de Walker, du Mohawk et un historique de l’épave du Melicete, qui est visible sur la plage de la Pointe-à-Poulin », indique l’archéologue et l’anthropologue, Erik Phaneuf, qui gère la portion muséale du centre.

Il y aura toujours des produits des artisans locaux en plus de livres à vendre aux visiteurs. L’artiste résidente, Annie Durette, présentera des œuvres inspirées du concept Maritimus, de la mer et des naufrages.

Le Centre national des naufrages du Québec invite la population à rester au courant de sa programmation via son site web, car diverses conférences sont prévues au cours de la saison.

Les jours d’ouverture seront du jeudi au samedi, avec un prix d’entrée très abordable.

Quelques céramiques provenant de l’épave du Elisabeth & Mary. Photo Erik Phaneuf

Changements

Des changements sont toujours prévus afin de bonifier l’expérience d’un été à l’autre.

Rappelons que l’endroit avait fermé ses portes en 2015, notamment en raison de travaux de réfection. En 2019, un projet de réouverture a été mis sur pied. La pandémie a ralenti l’initiative et à l’été 2022, une ouverture partielle du centre a été permise par un organisme à but non lucratif.

Depuis l’automne 2022, le Centre national des naufrages du Québec travaille sur sa planification stratégique.

Cet été, ce sera encore soutenu et opéré uniquement par des bénévoles, tout en comptant sur l’appui de plusieurs partenaires financiers de la Manicouagan.