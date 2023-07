Le Chute-aux-Outardes Bike Show impressionne encore 

De la boucane, il y en avait au Chute-aux-Outardes Bike Show et ce n’était pas en raison des feux de forêt. Un millier de personnes, d’un peu partout au pays, s’est déplacé dans le petit village de la Manicouagan pour célébrer sa passion de la moto.

Du 29 juin au 1er juillet, le parc All been était l’hôte de l’événement qui en était à sa 23e édition. La température maussade n’a pas empêché les amateurs de musique rock et de boucane de venir festoyer et profiter de la programmation diversifiée du Bike Show.

Le jeudi soir, deux spectacles gratuits étaient offerts aux festivaliers pour débuter les festivités. Le lendemain, la soirée était aussi destinée à la musique. Mike Ouellet, Groovy Station et les groupes hommage à Bob Bissonnette et Billy Talent se sont succédé sur scène.

Le 1er juillet, pour la fête du Canada, ce sont les motocyclistes qui ont diverti l’assistance. Plusieurs compétitions se sont enchaînées au cours de l’après-midi, commençant avec les slow race. Le rodéo mécanique est toujours une partie très attendue tout comme les jeux d’adresse.

Les stunters ont brillé par leur absence, ayant été découragés par les conditions météo qui ont finalement été agréables ce jour-là. L’organisateur s’est dit très déçu, mais il les accueillera avec plaisir l’an prochain.

Du bodypainting, des tatouages sur place et des expositions de moto faisaient aussi partie du programme samedi. En soirée, la scène installée à l’intérieur du chapiteau a été foulée par différents groupes musicaux : Rockin’ Blues Trio, hommage à Green Day, Undercover Legends of Rock et hommage à Avenged Sevenfold.

L’organisateur Ken Desbiens a offert tout un spectacle lors des compétitions le 1er juillet en après-midi.