L’achalandage de la Véloroute des Baleines étudié 

La Corporation Véloroute des baleines veut connaître les données réelles de l’achalandage actuel sur son réseau cyclable afin de peindre un portrait qui l’aidera dans son développement.

Dans le but de maximiser son expertise, la Corporation Véloroute des baleines mandatera la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour une étude approfondie de son réseau cyclable sur la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan.

L’initiative permettra également de produire un plan de commercialisation. Le directeur général de la Corporation, Denis Villeneuve, espère développer une « méthodologie pour bien déterminer l’achalandage ».

« On veut apprendre comment bien établir l’achalandage », mentionne-t-il. « Il y aura aussi les retombées économiques qui seront calculées », ajoute-t-il, précisant vouloir savoir « où mettre les efforts et les sous pour promouvoir le mieux possible la véloroute ».

Il s’agit d’un projet évalué à 46 184 $. La Corporation s’est tournée vers les deux MRC de son territoire. La MRC Manicouagan a confirmé une aide financière de 18 473 $, grâce à la Politique de soutien aux projets structurants, volet rural.

M. Villeneuve est régulièrement en contact avec la Corporation de la Véloroute des Bleuets au Lac-Saint-Jean. « Notre but, c’est de générer 10 % de la Véloroute des bleuets, qui a 250 000 passages », indique-t-il.

Alors que la Corporation Véloroute des baleines possède quelques statistiques intéressantes sur son réseau, elle espère que cette étude plus précise l’aidera dans ses futures demandes de subvention.