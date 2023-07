Le Carrefour jeunesse-emploi Manicouagan recrute Myreille Lalancette

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Manicouagan accueille une nouvelle directrice générale au sein de son équipe. Il s’agit de Myreille Lalancette, qui intégrera ses nouvelles fonctions le 10 juillet.

Mme Lalancette possède une solide expérience à titre de directrice générale au sein de différentes organisations, telles que la Chambre de commerce et d’industrie de de Manicouagan.

« Sa fine connaissance du milieu manicois et de ses enjeux sera un véritable atout pour mener à bien la mission du CJE de Manicouagan », affirme la présidente du conseil d’administration du CJE, Odette Lavigne.

La nouvelle directrice aura notamment pour mandat de « solidifier davantage les différents partenariats et les liens du CJE, en plus de soutenir et de faire rayonner le travail de sa jeune équipe dynamique et motivée ».

Le CJE de Manicouagan a pour mission de permettre aux jeunes de 15 à 35 ans de devenir des personnes responsables et des membres actifs de la société.

« Nos intervenants jeunesse offrent notamment des services d’accompagnement personnalisé visant l’insertion sociale et l’acquisition de saines habitudes, du soutien au développement des compétences et de l’employabilité et de l’aide à la concrétisation de projets de vie », précise Mme Lavigne.