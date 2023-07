Chaud Bizzz est en répétition pour C’est quoi ta toune?

Jordan Lévesque et Audrey-Louise Beauséjour en répétition mercredi. Ils seront les deux chanteurs et animateurs de foule. Photo courtoisie

Les spectacles de la troupe Chaud Bizzz approchent à grands pas à Baie-Comeau et les musiciens et chanteurs sont présentement en répétition. Toutefois, pour monter ce spectacle au concept unique, l’équipe de production et de création de C’est quoi ta toune? s’est amusée dans ce qu’elle qualifié de « beau casse-tête ».

La directrice de production et artistique, Nina Célant, détaille le laborieux processus derrière le concept de ce nouveau spectacle.

Rappelons que Chaud Bizzz prépare depuis plusieurs mois C’est quoi ta toune?, un spectacle en formule cabaret dans lequel le public a une réelle influence en votant en direct pour ce qu’il souhaite entendre.

« La particularité avec ce type de spectacle là, c’est tout ce qui est fait en amont dans la vision artistique, la décision des choix et de l’écriture », explique Mme Célant.

Plus de 70 chansons

« L’idée de rajouter la partie d’interactivité, c’est de se mettre en danger. C’est aussi pour que quelqu’un puisse revenir plusieurs fois et vivre une expérience différente », souligne cette dernière.

Cette dernière révèle que l’équipe a préparé plus de 70 chansons et prévu une quinzaine de scénarios, selon les questions.

Au moment d’écrire ces lignes, les répétitions ne sont pas commencées, mais l’écriture du spectacle est complétée. « Il y a une grande logistique au niveau de l’écriture, c’est assez niché », observe le directeur musical Alexandre Goulet.

Ce dernier a dû faire bien des choix devant toutes les possibilités qui s’offraient devant lui. « La complexité vient par la longueur, la variété et l’amplitude de tout ce qu’il faut faire. Et la longueur va en tandem avec variétés », remarque-t-il.

« En ce moment, on a toutes les éventualités possibles de questions. On a fait le plan et le scénario de tout ce qui peut arriver », indique pour sa part Nina Célant, qui a également eu à composer avec ce « ce gros casse-tête ».

Puisque le spectacle sera principalement composé de medleys, le directeur musical et bassiste confie : « Ce n’est pas mon premier rodéo, mais c’est toujours plus complexe de faire des medleys que d’enchaîner un morceau à la suite de l’autre. »

Fébriles

Le chanteur Jordan Lévesque est heureux de revenir dans sa ville natale pour le tout nouveau concept de la troupe Chaud Bizzz. « On essaie vraiment de faire différent des autres années », mentionne celui qui se réjouit d’y voir du matériel jamais fait encore.

Pour décrire la charge de travail que le concept amène, ce dernier déclare : « C’est comme monter deux spectacles. Le niveau d’énergie requis est doublé! »

Le chanteur se dit fébrile voyant le Jour J approcher. « Il y a du stress, mais c’est plus de l’excitation, je pense. J’ai hâte de me lancer et de mettre en danger. Je me sens comme quand j’ai commencé et que j’étais pas mal stressé avant les shows. »

Très simple

Tout a été pensé pour que ce soit le plus simple possible pour tous. Nina Célant se veut même rassurante : « On ne veut pas faire peur aux gens et qu’ils pensent qu’il y a une application à télécharger. »

Il suffit d’apporter son téléphone cellulaire et de numériser le code QR qui sera à l’entrée. Dès leur arrivée, les spectateurs auront deux questions, sur une chanson et un artiste. Ensuite, durant la soirée, les gens auront toujours deux choix de medley.

« C’est nous qui sommes en contrôle, mais c’est quand même le public qui choisit le déroulement des chansons », raconte Alexandre Goulet.

« Au final, on veut juste avoir du fun. Même si, par exemple, tu es parti te chercher un verre pendant la soirée et que tu manques un vote, ce n’est pas bien grave », lance Mme Célant. De plus, personne n’est obligé de participer aux choix s’il ne le désire pas.

Petit aperçu

Il faut s’attendre à revivre la nostalgie dans ce spectacle qui part de 1950 pour s’arrêter en 2000. De Tina Turner à Chris Stapleton, en passant par Led Zeppelin, le public aura de quoi s’amuser.

« Sur le spectacle cet été, on a le pouvoir de s’adapter, parce que ce sont les gens qui vont décider. Donc techniquement, on n’est pas supposé avoir de public plate cet été », lance à la blague Jordan Lévesque.

Du 19 au 29 juillet, huit représentations auront lieu à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.