Marielle-Dominique Jobin représente le Canada au Festival Academy

La directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin, a représenté le Canada au séminaire Mystery_45 en Grèce du 21 au 27 juin. Organisé par The Festival Academy, il avait pour objectif de réfléchir au rôle et à l’évolution des festivals dans le monde d’aujourd’hui.

Plus tôt cette année, Marielle-Dominique Jobin avait été sélectionnée pour participer à l’Atelier for Young Festival Managers qui s’est déroulé à Elefsina en Grèce. Seule représentante du Canada et des Amériques, elle faisait partie d’une cohorte de 30 travailleurs culturels regroupant des participants de 10 pays dont, entre autres, le Kenya, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, le Liban, l’Égypte, le Bangladesh, le Nigéria et la République du Congo.

Ces représentants ont discuté de plusieurs aspects et questionnements tout en étant guidés par des mentors, conférenciers et experts locaux et internationaux du domaine. Cet événement a donc permis d’acquérir de nouvelles perspectives, explorer l’essence du pourquoi et du comment des festivals dans un contexte mondial, en plus de rencontrer et réseauter avec des travailleurs culturels du monde entier.

Une expérience enrichissante

La Baie-Comoise ressort grandie de cette expérience. « Grâce à cette expérience unique, j’ai pu nouer des liens profonds et sincères avec les participants de la cohorte. D’être plongée dans des réalités diverses et confrontantes fut riche en conversations et en réflexion. Je peux assurément affirmer que j’ai une meilleure compréhension des multiples perspectives qui existent et que j’ai pu mieux comprendre certains contextes particuliers. »

Mme Jobin se considère comme privilégiée « d’avoir pu être témoin et même participante de ces discussions approfondies, ouvertes et bienveillantes sur les défis mondiaux et le rôle des arts ».

« Au-delà des connaissances et des compétences qui ont été affinées, je vais retenir de ce séminaire que peu importe d’où l’on vient, notre passion pour les arts nous a réunis et qu’au final, nous ne sommes pas si différents, car nous portons tous cette humanité profonde », conclut-elle.

Basé à Bruxelles, The Festival Academy a pour mission de créer des liens forts entre les arts et le monde, en mettant en relation directe les gens et les institutions sociales.