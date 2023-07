Pessamit fière de la relève au Pow-wow

La célébration de la culture innue et des traditions passera par l’immense place léguée à la relève au Pow-wow 2023 de Pessamit, qui se tiendra du 28 au 30 juillet.

« Nous [le comité] voulions faire la promotion auprès des jeunes », exprime d’entrée de jeu Liette Picard, membre du comité organisateur du Pow-wow. C’est pourquoi la thématique de cette année est en lien avec la transmission des valeurs autochtones : « Soyons fiers de la relève ». Cette relève qui est d’ailleurs de plus en plus nombreuse, ce qui réjouit Mme Picard.

« On est vraiment fiers de nos jeunes. C’est pourquoi on a fait une catégorie de jeunes hôtes. Ce sont des jeunes qui ont suivi des cours de Pow-wow et qui ont beaucoup pratiqué durant l’année », explique cette dernière.

En concert avec la volonté de transmission de la culture et des traditions, beaucoup de jeunes de Pessamit suivent des cours de Pow-wow durant l’année afin de participer à ce rassemblement symbolique. Que ce soit pour devenir hôte ou danseur, ces jeunes sont investis dans leurs rôles respectifs.

« Le samedi, il y a un hommage aux porteurs de la culture. Ce sont de jeunes entrepreneurs à qui on va rendre hommage. Ce sont des jeunes qui font de la transmission de savoir et qui vivent de façon traditionnelle », souligne Mme Picard.

L’organisatrice remarque aussi la popularité grandissante de l’événement. « On a aussi beaucoup de nouveaux danseurs de tous les âges qui sont interpellés », indique-t-elle.

Par et pour Pessamit

En plus d’être fière de sa relève, Pessamit peut également être fière de ne présenter que des invités originaires ou résidents de Pessamit. Seuls les invités pour les tambours viennent de l’extérieur.

« Je suis contente de voir autant de personnes de Pessamit sur notre Pow-wow », déclare Liette Picard. « On veut retourner à nos sources, promouvoir notre culture et on le verra au travers de la programmation », poursuit-elle. Notons d’ailleurs que parmi les danseurs de la communauté qui seront au Pow-wow, certains se sont démarqués lors d’autres Pow-wow dans les dernières semaines, comme à Mashteuiatsh ou Wendake.

« Moi j’y crois que ces gens-là vont porter plus tard le Pow-wow », soutient Mme Picard, qui souhaite assurer la continuité de cette tradition.

Programmation

Le Pow-wow de Pessamit invite tout le monde à visiter sa page Facebook afin de prendre connaissance de la programmation complète.

Un festin de bienvenue ouvrira le bal le vendredi à 16 h pour ensuite laisser place aux rassemblements tout au long de la fin de semaine. Danseurs, prières, hommage à la relève, cérémonie de guérison et encore plus seront au menu du 28 au 30 juillet à Pessamit.

L’artisanat aura aussi une très grande place afin de mettre de l’avant les artisans de Pessamit, qui auront des kiosques.