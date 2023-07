Jeux du Québec : Lili Rose Pelletier fait sa place en volleyball 

La Baie-Comoise Lili Rose Pelletier représentera sa ville et sa région en volleyball féminin lors des Jeux du Québec à Rimouski. La passionnée de sports se consacre pleinement au volleyball depuis deux ans seulement. Elle a vite fait sa place dans cette discipline rassembleuse à l’école Serge-Bouchard.

« Je faisais de la gymnastique depuis toute petite. Le volleyball est vraiment populaire à mon école secondaire. Tous mes amis en faisaient, alors je me suis laissée influencer. Je ne regrette pas ma décision parce que j’ai vraiment eu la piqûre », raconte la jeune femme de 16 ans, qui évolue dans la catégorie cadet.

Athlétisme, cross-country, gymnastique, ski alpin, une multitude de sports intéresse Lili Rose Pelletier. « Ça m’a sûrement aidé à bien performer au volleyball. Ça prend de la force dans les bras, donc la gymnastique m’a aidé et ça prend aussi de l’impulsion dans les jambes, ce qui me vient du ski alpin », souligne-t-elle.

La Baie-Comoise d’origine n’a eu qu’une seule journée pour démontrer son talent aux recruteurs de Volleyball Québec en janvier. L’avant-midi était consacré aux tests physiques (impulsion, force, rapidité, etc.) et l’après-midi était réservé à l’aspect technique. Un total de 90 filles y prenaient part et neuf ont été sélectionnées sur place. C’est le cas de Lili Rose Pelletier.

Trois places restaient à combler et sept jeunes avaient l’opportunité d’en remporter une. La deuxième Baie-Comoise, Nala Bérhouni, a obtenu son laissez-passer de cette manière.

Lili Rose n’en sera pas à sa première expérience aux Jeux du Québec puisqu’elle y a déjà participé il y a quelques années en ski alpin. C’est toutefois la première fois qu’elle compétitionnera au nveau provincial au volleyball.

« Durant l’année scolaire, on pratique deux fois par semaine. Mais cet été, pour se préparer pour les Jeux, on pratique 6 heures par jour », dévoile la volleyeuse.

L’équipe nord-côtière s’est rencontrée il y a deux semaines pour commencer les entraînements ensemble. « On a vraiment une belle chimie ! On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on est déjà soudées », soutient Lili Rose Pelletier.

C’est pourquoi la jeune joueuse croit en les chances de son équipe de monter sur le podium. « L’an dernier, l’équipe de la Côte-Nord avait terminé au 5e rang des régions. Vu qu’on est vraiment une belle équipe cette année et qu’on a créé des liens forts, je pense que ça va nous aider. »

La sportive depuis toujours souhaite poursuivre le volleyball durant ses études futures. Elle a le projet d’étudier en droit tout en jumelant sa passion de ce sport d’équipe. « Ce sera une belle expérience », conclut-elle.

L’équipe nord-côtière de volleyball est composée de 12 filles de la région, dont deux Baie-Comoises. Photo courtoisie