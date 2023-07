La transmission des savoirs à Franquelin

Faire revivre l’histoire de Franquelin par la transmission des savoirs, c’est ce que le Village Forestier d’Antan s’est donné comme mission cette semaine.

Grâce à des visites guidées, des lieux regorgeant d’histoire ont été ciblés par la directrice générale du Village Forestier d’Antan de Franquelin, Marie-Pier Cloutier, et son équipe. S’adressant aux Franquelinois ainsi que tous les visiteurs de passage, la Semaine de transmission des savoirs se déroule depuis le 18 juillet et se termine ce vendredi, soit le 21 juillet.

Il reste deux lieux à visiter, soit le chemin de la Dam, jusqu’à l’ancien dépotoir, ainsi que le vieux quai. « Ce sont des activités où des gens sont invités à visiter ou revisiter les lieux », mentionne Mme Cloutier.

Les visites

Rendez-vous en ce 20 juillet dès 13h au chemin de la Dam, soit l’ancien barrage visible le long de la rivière Franquelin. « On va jusqu’à un ancien dépotoir qui a été utilisé probablement dans les années 1960 d’après les découvertes archéologiques », indique Mme Cloutier.

« On va parler aussi du territoire, de ce que ça a eu l’air selon les époques. Par exemple, la rivière a été ennoyée plusieurs fois », raconte cette dernière, sans trop en dévoiler. La déforestation des chemins sera aussi abordée, durant la visite, avec des photos pour comparer les époques.

Ce sera ensuite direction le Vieux quai vendredi pour traiter de tout ce qui est en lien avec le transport. « On va aussi traiter du contact avec l’extérieur et des échanges de tradition. Quand ça a commencé ici, il n’y avait pas de route, elle date de 1960. Donc, tout ce qui s’est passé venait de l’extérieur », explique la directrice générale.

Un début de semaine tranquille

Marie-Pier Cloutier souligne que les premières visites ont été plutôt tranquilles. Des Franquelinois et quelques touristes ont tout de même apprécié la formule choisie par l’équipe ainsi que l’information relatée.

La semaine a débuté le 18 juillet avec la visite des lieux du village forestier. « À l’embouchure de la rivière Franquelin, on a traité des premières années d’installations de 1918, des premières grosses modifications, d’éventuelles présences innues », explique-t-elle.

« Avant que ce soit un endroit touristique, c’était l’endroit où le bois était acheminé de la forêt. Donc, la partie très industrialisée », précise Mme Cloutier.

Mercredi, c’est le village, ses rues et ses bâtiments, qui ont été au cœur d’un nouveau pan de l’histoire. « On a des photos pour montrer l’avant et l’après, dans le village. Il y a beaucoup de gens qui sont nés à Franquelin, mais qui leur manque beaucoup de morceaux d’histoires qui seront épatés », indique Marie-Pier Cloutier.

L’archéologue Antoine Guérette, la bénévole dévouée Ginette Plante et la la directrice générale du Village Forestier d’Antan de Franquelin, Marie-Pier Cloutier.

Sentiment d’appartenance

Pour la directrice générale, l’important est d’aller « chercher un sentiment d’appartenance et de réappropriation de la culture des gens ». Son but : intéresser le plus de personnes possible à redécouvrir l’histoire du village de Franquelin.

« Je ne suis pas originaire de Franquelin, donc j’ai appris beaucoup », déclare une bénévole émérite du Village Forestier d’Antan, Ginette Plante.

Festival du bûcheron

Du 21 au 23 juillet, place au Festival du bûcheron à Franquelin. C’est l’occasion idéale de rassembler toutes les générations et ainsi fêter le village et ses traditions. « La programmation du festival est aussi basée sur la transmission des savoirs », souligne Marie-Pier Cloutier.

Un souper offert par la boulangerie du village débutera les festivités le vendredi dès 17h et un match d’improvisation Baie-Comeau contre Franquelin suivra. La soirée se terminera par des projections en plein air.

Le samedi et le dimanche seront deux journées bien remplies avec plusieurs ateliers, des conférences et des kiosques d’artisanat et produits locaux.

L’archéologue Antoine Guérette est un des nombreux invités de la fin de semaine. « Je vais donner une conférence qui sera une introduction au domaine de l’archéologie. […] C’est très grand public, le but est de vulgariser et de comprendre cette science », explique M. Guérette.

Il répondra à plusieurs questions : « Quelles sont les étapes, notre méthodologie, ce qu’on utilise et de quelle manière ça s’applique ici au patrimoine de l’industrie forestière? »

« On a essayé de faire quelque chose qui plairait à tous. On y va dans les traditions en y ajoutant la touche du savoir », conclut Marie-Pier Cloutier.