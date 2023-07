Chaud Bizzz gagne son pari 

Toute l’équipe derrière la production du tout nouveau spectacle C’est quoi ta toune? à Baie-Comeau peut qualifier ce projet d’énorme réussite.

La première représentation du spectacle, qui s’est tenue le 19 juillet, s’est déroulée sans anicroche et a suscité de magnifiques réactions de la part des spectateurs. « On avait hâte de voir la réaction des gens et ça a été extraordinaire », lance d’entrée de jeu Simon Philibert, le producteur du spectacle.

Les commentaires et les partages de photos et vidéos sur les réseaux sociaux au lendemain de la première démontrent l’enthousiasme avec lequel la foule a vécu l’expérience. « Dès le 2e bloc, ça dansait partout dans la salle », s’exclame-t-il.

« Les gens étaient impressionnés par la formule et on aimé faire partie du show. En fait, c’est ce qui est le plus ressorti des commentaire à la fin, comme quoi les gens avaient l’impression de faire partie du spectacle », déclare M. Philibert.

Rappelons que la troupe Chaud Bizzz s’est lancée dans la production de ce cabaret offrant un réel pouvoir décisionnel au public. Celui-ci recevait des questions, tout au long de la soirée, et pouvait voter entre deux choix de medley.

Le rétro et le disco a été très populaire au premier soir, tout en offrant de la musique pour tous les goûts, allant de Whitney Houston à Bon Jovi. « On y va vraiment avec ce que les spectateurs nous demandent et c’est parfait », ajoute le producteur, encore sur un nuage.

Ce dernier ne peut passer sous le silence l’excellente relation qui s’est développée entre les spectateurs et les artistes. « C’est le point fort », indique-t-il. « On sentait une réelle connexion », précise-t-il.

« À partir de maintenant, ce qu’on veut continuer à travailler, c’est de faire découvrir le concept aux gens pour qu’ils viennent de plus en plus. […] On veut bien sûr continuer d’améliorer l’expérience soir après soir », conclut Simon Philibert.

Les représentations de C’est quoi ta toune? se déroulent jusqu’au 29 juillet.