Aucun employé au Village forestier 

Pour la toute première fois, l’équipe du Village forestier d’antan de Franquelin n’a pas réussi à engager personne pour assurer les visites guidées sur le terrain ou la gestion du bureau pour l’été 2023.

« Je pouvais offrir sept postes et on n’en a comblé aucun », déclare Marie-Pier Cloutier, directrice générale du Village forestier d’antan de Franquelin. « Cet été, on est trois et on s’occupe de tout », précise-t-elle.

En plus de Mme Cloutier, une bénévole chevronnée et un employé de l’Association forestière Côte-Nord assurent le service pour tous les visiteurs.

« Je suis guide bénévole depuis le début de l’été », mentionne Ginette Plante, impliquée au Village forestier d’antan depuis plusieurs décennies.

Une nouvelle entente s’est également développée avec l’Association forestière Côte-Nord, qui est partenaire de l’organisation. Celle-ci a donné un nouveau mandat à un de ses employés, afin de venir prêter main-forte à Franquelin.

« Ils nous prêtent littéralement un de leurs employés qui nous aide grandement ici. On a une entente de plus, on intègre leur kiosque à la visite normale », explique Mme Cloutier.

Selon elle, il est plutôt difficile de trouver de la main-d’oeuvre. « À Franquelin, on est un tout petit bassin de population. Les postes sont de 15 ans 30 ans. Si les jeunes sont plus petits, on ne peut pas les prendre. Ensuite, à 19 ou 20 ans, il y en a peu qui cherchent un travail d’été à Franquelin. »

« Souvent ils vont aux études et ils ont déjà un travail à l’année », ajoute Mme Plante.

Notons que durant les derniers étés, l’équipe pouvait compter en moyenne quatre ou cinq employés saisonniers. « Mais même à ce nombre-là, ça manque encore de bras pour fonctionner », souligne la directrice générale.

C’est pourquoi, exceptionnellement pour cet été, le Village forestier d’antan offre moins de visites guidées improvisées et ferme les samedis et les dimanches, les deux journées les moins achalandées.