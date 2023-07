Avis de ne pas consommer de truite et de saumon fumés vendus par l’entreprise Dépanneur Franquelin inc. Photo : MAPAQ

Ne pas consommer de truite et de saumon fumés vendus au Dépanneur Franquelin

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et le Dépanneur Franquelin lancent un avis à la population de ne pas consommer la truite et le saumon fumés vendus avant le 27 juillet.

Les produits qui font l’objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu’au 27 juillet 2023 et n’ont pas été conditionnés de façon à assurer leur innocuité.

Cette mise en garde est lancée par mesure de précaution et les personnes qui ont l’un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter, même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte.

Le MAPAQ indique qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé.