Le pont Laflamme sur la rivière Betsiamites sera fermé pour deux semaines

À compter du 7 août, le pont Laflamme, enjambant la rivière Betsiamites dans le secteur du réservoir Pipmuacan, sera temporairement fermé pour effectuer des travaux de réfection qui dureront deux semaines. Aucun chemin de contournement n’est prévu.

Ce pont est situé sur les terres du domaine de l’État, dans le territoire non organisé (TNO) de Mont-Valin, à la jonction de la MRC de la Haute-Côte-Nord et du Fjord-du-Saguenay, au km 42 du chemin R0960.

« De l’affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du chemin », informe le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), qui invite les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

L’infrastructure sera rouverte aux passants dès le 21 août si tout se déroule comme prévu.

Pour plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec l’unité de gestion des Escoumins-Forestville au 418 587-4445.

Le pont Laflamme est situé dans le territoire non organisé (TNO) de Mont-Valin, à la jonction de la MRC de la Haute-Côte-Nord et du Fjord-du-Saguenay. Photo Capture d’écran