Pêche au saumon : une saison inconstante

La saison de pêche au saumon connaît des hauts et des bas selon les gestionnaires de rivières à saumon de la Côte-Nord. Photo Pixabay

La saison de la pêche au saumon connaît des hauts et des bas sur la Côte-Nord. En plus d’une légère baisse des populations, les conditions météorologiques affectent aussi les rivières sur le territoire.

« On a du saumon, mais ce n’est pas comparable à ce qu’on avait l’année passée. L’an dernier, on avait eu une saison très intéressante », déclare Valérie Maltais, directrice générale de l’Association de la rivière Sainte-Marguerite, située entre Sacré-Cœur et Saguenay.

Avec une saison semblable à celle de l’an dernier, Chantal Otis, directrice générale de la Corporation de gestion de la rivière à saumon des Escoumins, souligne pour sa part la baisse considérable du nombre de petits saumons.

« Nous remarquons la rareté des madeleineaux dans notre secteur 1A, situé près de l’embouchure du fleuve », indique-t-elle.

Même constat pour Georges Gagnon, directeur général de la Société d’aménagement de Baie-Trinité (SABT) : « J’ai l’impression que c’est partout. Il y a très peu de madeleineaux. » Selon lui, la baisse généralisée pour les saumons s’explique par « les retours de cette année qui sont les montaisons de 2018 ».

En 2018, il est monté environ 260 saumons sur la rivière Trinité. « C’est sûr qu’on ne doit pas s’attendre à ce qu’il en monte 1 000 cette année », lance M. Gagnon.

Conditions météo

Selon Annik Courcelles, présidente de la ZEC des rivières Godbout et Mistassini, les conditions météorologiques, l’eau chaude et les niveaux d’eau varient énormément cet été.

« [Cela] fait en sorte que le saumon ne semble pas être preneur et même si le saumon ne prend pas la mouche, plusieurs pêcheurs ont été témoins de sa présence un peu partout sur la rivière », explique-t-elle. « Nous avons aussi dû fermer pendant neuf jours à cause de l’interdiction de circuler en forêt et pendant les crues du 30 juin au 3 juillet », raconte Mme Courcelles.

Valérie Maltais estime pour sa part vivre une saison en « dents de scie ». « La saison a commencé avec la rivière très basse. Après, c’est la pluie qui est arrivée. La rivière est devenue très haute. On s’est retrouvé avec une rivière de printemps en plein mois de juillet », précise-t-elle, remarquant un débalancement important cette saison-ci.

Barrière de comptage

Valérie Maltais affirme que toute cette pluie a endommagé les systèmes de dénombrement du saumon. « On avait une barrière de comptage qui a été débâtie justement par l’eau. Des arbres sont même tombés et la barrière a arraché », explique cette dernière.

L’organisation se retrouve donc maintenant sans système de dénombrement pour la branche principale de la rivière. Il y en a toutefois une à la passe migratoire, sur la branche nord-est de la rivière, mais celle-ci a été hors d’usage pendant plus d’une semaine, toujours en raison du niveau d’eau.

« Ce qui fait que le dénombrement est loin d’être exact », déclare Mme Maltais, qui se réjouit d’un retour à la normale côté météo depuis une semaine.

Georges Gagnon de la SABT compte présentement 84 saumons en rivière depuis le début de l’année. « Je m’attendais peut-être à un peu plus à l’heure actuelle, mais je ne m’attendais pas à une grosse année », réitère l’homme. La rivière à saumon des Escoumins ainsi que les rivières Godbout et Mistassini ne possèdent pas de données sur la montaison des saumons cette année.

« Les pêcheurs sont toujours au rendez-vous pour leur activité sportive et les conditions de pêche, avec la pluie que nous avons reçue, permettent de ne pas vivre trop tôt la période d’étiage », soutient Chantal Otis. « Espérons que Dame Nature sera plus clémente d’ici la fermeture de la pêche au saumon le 15 septembre prochain », conclut Annik Courcelles.