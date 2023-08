Plus d’une semaine sans piscine

Le mécontentement s’est fait ressentir sur les réseaux sociaux lorsque la Ville de Baie-Comeau a annoncé la fermeture de la piscine municipale Napoléon-Paul-Otis, soit la seule de toute la ville.

Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme pour la Ville de Baie-Comeau, a confirmé au journal le Manic que cette fermeture a été rendue nécessaire après une analyse d’eau déficiente. Des tests, réalisés toutes les deux semaines, a révélé la présence d’une bactérie dans l’eau. La Ville n’a pas eu d’autres choix que de fermer l’accès à la piscine pour des raisons de sécurité.

La piscine a fermé le 24 juillet et n’était toujours pas rouverte au moment d’aller sous presse le 31 juillet.

Les traitements de l’eau testés pendant plusieurs heures et l’analyse au laboratoire peuvent prendre un certain temps, ce qui explique la longue durée de la fermeture de la piscine, en plein mois de juillet.

« On est conscient que c’est décevant pour les gens », explique M. Pineault. La possibilité de prolonger la saison de la piscine qui doit se terminer le 20 août est évaluée par la Ville afin de compenser pour cette fermeture imprévue a confié M. Pineault.

« On sait que c’est l’un des services de loisirs les plus recherchés et appréciés de la population, on tente le maximum pour qu’elle puisse en profiter », explique-t-il.

Les jeux d’eau de cette même piscine sont ouverts le vendredi, samedi et dimanche.