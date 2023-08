Feux de forêt : les chasseurs inquiets pour le gros gibier 

Les chasseurs de la Côte-Nord ont-ils été impactés par les feux de forêt de grande ampleur cette année? La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) s’est posé la question et a interrogé sa communauté. L’accès au territoire pour la chasse à l’ours a été restreint et la disponibilité du gros gibier cet automne pose des inquiétudes.

C’est qui ressort du sondage mené par l’organisation. « Nous avons obtenu 19 réponses, ce qui nous a permis de comprendre certains détails, notamment l’impact sur la chasse à l’ours, similaire à ce qui a été observé dans d’autres régions, ainsi que les nombreux courriels que nous avons reçus », ajoute Mathieu Martin, conseiller marketing à la FédéCP.

Quant au niveau d’inquiétude des répondants face à la disponibilité du gibier, elle est significative et s’élève à 60 %. Les feux de forêt auront sans contredit des impacts sur le gros gibier, selon M. Martin, faisant référence à ce qui avait été constaté après les incendies de 1991.

« Les incendies majeurs en milieu forestier peuvent exercer une influence significative sur la récolte des orignaux à court terme, entraînant une baisse allant jusqu’à 50 % dès l’automne suivant », soutient-il, en assurant que les récoltes retrouvent leur succès préincendie l’année suivante.

Ces observations incitent la Fédération à élaborer « un vaste dossier dédié à l’impact des feux sur les populations de gibier, à la fois pour informer et compiler les études disponibles ».

Nouvelle réalité

Les incendies de grande ampleur et plus fréquents représenteront une nouvelle réalité à laquelle les chasseurs devront s’adapter. Ce n’est pas la première fois qu’ils causent de l’inquiétude pour la chasse, mais « c’est la première fois que le problème prend une ampleur provinciale de la sorte », commente M. Martin.

Afin d’aider les chasseurs qu’elle représente, la FédéCP a demandé au ministère de rembourser ceux qui avaient acheté un permis de chasse à l’ours, mais qui n’avaient pas pu accéder à leur territoire en raison des feux de forêt. Cette demande a été refusée par le gouvernement, argumentant que le permis de chasse à l’ours permet de chasser dans toutes les zones du Québec.