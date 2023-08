L’international pour un judoka de 15 ans

Il n’a que 15 ans, mais prend déjà part à des compétitions de niveau international. Revenant tout juste du Brésil, Machiel Talbot de Baie-Comeau a raconté au journal le Manic son expérience et ses ambitions pour la prochaine saison.

Pendant son séjour de deux semaines, le jeune athlète a voyagé à Sao Paulo et à Bella Horizon, au Brésil, pour participer à trois camps d’entrainement afin de se perfectionner dans son sport.

Il a également, pris part à deux compétitions dans une catégorie plus élevée qu’à son habitude, soit le U18, le niveau de tous les athlètes qui se sont envolés pour le Brésil. Il s’agissait d’une première fois dans sa jeune carrière.

Bien que Machiel n’est pas eu les résultats escomptés, il confie avoir progressé à vitesse grand V, ayant eu la chance de pratiquer avec des athlètes internationaux d’un calibre plus élevé que le sien.

« C’est vraiment exceptionnel de pouvoir voyager avec le sport, c’est une chance que j’ai eue », confie Machiel Talbot.

Cette chance, c’est transformé en opportunité puisque le judoka de 15 ans a pu réaliser ce voyage sportif grâce à sa médaille de bronze qu’il a obtenu aux derniers championnats canadiens. Il souhaite d’ailleurs y participer à nouveau l’an prochain et un jour, repartir avec la médaille d’or au cou.

Une discipline impressionnante

« Pour moi, le judo c’est plus qu’un sport, c’est une mentalité. Il y a des valeurs associées au judo et ces valeurs sont les mêmes que les miennes dans ma vie », dit Machiel Talbot. Le respect, le dépassement de soi et la ténacité sont les valeurs auxquelles le jeune athlète s’identifie le plus.

Le judoka s’entraine cinq fois par semaine avec le club de judo de Baie-Comeau en saison régulière et deux fois par semaine en saison estivale. Il ajoute des entrainements de conditionnement physique et des activités sportives avec sa famille.