Grand Tour BN : 200 000 $ à partager entre deux régions

Grâce au Grand Tour BN de la Banque Nationale, 12 organismes de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean se partageront une somme de 200 000 $, amassée dans le cadre de l’événement.

C’est du 7 au 9 juillet que près de 400 employés et bénévoles de la Banque Nationale ont participé à la 11e édition du Grand Tour BN au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’argent amassé sera redistribué à la Fondation Jeunes en Tête ainsi que 11 autres organismes de ces deux régions. La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan recevra de ce montant plus de 12 000 $.

Rappelons que le Grand Tour BN est parcouru à vélo ou à la course à pied et qu’au fil des années, il a fait découvrir aux participants différentes régions du Québec.

Depuis ses débuts, ce sont plus de 1,5 million de dollars à une cinquantaine d’organismes qui a été remis partout au Québec.

« Au-delà d’un rendez-vous sportif, le Grand Tour BN génère une immense vague d’entraide qui parcourt le Québec. D’année en année, les employés et bénévoles de la Banque Nationale s’unissent pour soutenir des causes à fort impact pour les jeunes et leur entourage », déclare Lucie Blanchet, présidente d’honneur du Grand Tour BN et première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.