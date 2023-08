Alexis Gagné rentre enfin à la maison

Alexis Gagné, qui a frôlé la mort le 19 juillet à Miami en Floride, après avoir fait une chute de 10 mètres d’un pont, est enfin de retour chez lui après 19 jours d’hospitalisation. Pour les parents du jeune homme de 18 ans, c’est un véritable miracle de le savoir encore en vie.

« Il a tellement de fractures dans le corps que personne n’est capable de nous dire un chiffre précis », mentionne sa mère Caroline Gagné, rencontrée au domicile familial le 7 août.

Aucune fracture n’a touché la moelle épinière d’Alexis, ce qui lui permet de sentir ses jambes et de pouvoir marcher prochainement. Il sera en mesure de le faire lorsque son bassin fracturé et tout son côté droit, qui a encaissé le choc de la chute, seront rétablis.

Dany et Caroline Gagné, les parents d’Alexis, ont mis des jours à modifier et préparer la résidence familiale afin d’accueillir leur fils en collaboration avec le CLSC de Baie-Comeau.

« On a recréé une chambre d’hôpital avec sa propre chambre », souligne M. Gagné. Ils ont également dû s’assurer que le fauteuil roulant du jeune homme pouvait se déplacer de sa chambre à la salle de bain de l’étage.

Une miraculeuse deuxième chance de vivre

Caroline Gagné, qui a perdu ses deux parents en l’espace de trois mois, s’accroche à l’idée qu’ils sont venus en aide à son fils lors de la violente chute.

« On s’accroche à cette idée parce que personne n’a d’explications, avec autant de fractures et blessures qu’il puisse s’en sortir aussi bien et qu’on puisse l’accueillir à la maison trois semaines après le drame », raconte avec gratitude Caroline Gagné.

« C’est Mamy et Dady qui m’ont attrapé en bas », aurait dit Alexis Gagné, de la bouche de sa mère, en faisant référence à ses grands-parents maternels.

Au moment d’écrire ses lignes, Alexis n’a toujours aucun souvenir de son accident même si son état s’améliore à grande vitesse. Selon la famille, le témoin qui l’a accompagné lui a carrément sauvé la vie en demandant des secours rapidement. Le jeune homme a confirmé à la famille qu’Alexis est resté conscient pendant ce malheureux drame.

